Andrea Segura, de no poder ser futbolista en Alicante a ser la primera narradora de LaLiga para DAZN

Andrea Segura (El Campello, 1994) soñaba de pequeña con ser una futbolista destacada, y en la adolescencia se empezó a interesar por el periodismo, no por el deportivo, como cabría esperar, sino por el de investigación. Ahora, en su juventud, no es ni una cosa ni la otra, o ambas a la vez, según se mire.

Convertida en la primera narradora de LaLiga para DAZN, muchos la descubrieron el pasado lunes en su locución del encuentro entre el Elche y el Almería; otros, en cambio, llevan dos temporadas escuchándola narrar partidos de la Premier League, la Championship (segunda división inglesa), la Copa del Rey o también los mejores partidos del fútbol femenino disputados en la UEFA Women's Champions League. Por si fuera poco, es una de las caras visibles de La Sexta desde 2019.

"A mí lo que me gustaba era el periodismo de investigación, y por eso me metí en la carrera" en la Universidad Miguel Hernández de Elche, explica por teléfono.

"Pero claro, toda mi vida ha estado vinculada al fútbol, desde pequeña he jugado y mi abuelo, mi hermana o mi padre, también", añade. Su padre Luis Gaspar Segura, como su abuelo, jugó, entre otros equipos, en el Hércules.

Ella, en cambio, empezaría a jugar desde bien pronto en el equipo de su pueblo, El Campello. Allí ya se dió cuenta de que se estaba adentrando en un mundo de hombres donde, por el simple hecho de ser mujer, lo iba a tener más complicado.

Andrea Segura, en un estudio de grabación.

"Yo empecé jugando en ese club con los chicos hasta que las reglas de la federación impedían a mi hermana y a mi seguir jugando con ellos", avanza. "Planteamos al club que qué podíamos hacer y nos dijeron que si traíamos a 20 o 30 chicas, podríamos crear un equipo. Las llevamos y todavía no sé muy bien cómo lo logramos", dice orgullosa.

Luego fichó por el Sporting Plaza Argel, un club de fútbol de mujeres con el que acabó vinculada al Hércules tras llegar ambas entidades a un acuerdo.

Pero, contra todo pronóstico, esta alicantina acabaría fichando por el Elche C. F., su rival histórico. "Cuando les dije a mi padre y a mi abuelo, los dos herculanos, que me iban a fichar, casi les sale un sarpullido, pero me apoyaron", recuerda entre risas.

Su destino estaba escrito en el conjunto franjiverde, donde cayó gravemente lesionada de su pie. "Tras rompérmelo, y pese a que el club me trató genial en todo momento hasta que pude recuperarme, supe que había terminado", confiesa.

La narradora alicantina, durante un encuentro.

"Al final yo sabía que mi carrera como futbolista no iba a ir a ningún lado porque no era muy buena y porque no estaban los tiempos como están ahora", resume en alusión al considerable apoyo que el futbol femenino está recibiendo en los últimos años.

Salto al periodismo

Antes del Covid, Segura recibió una llamada. Le habían propuesto hacer una prueba para DAZN para su sorpresa, porque ella, entonces únicamente en La Sexta, nunca había narrado sobre fútbol. "De hecho recuerdo que le dije a la mujer que me lo ofreció: 'yo no he narrado nunca, ¿estás segura de que os intereso?' y me contestaron que sí", rememora.

Tanto es así que no tenía, como otros u otras periodistas, un narrador fetiche que le sirviera de faro. "Al ser todos narradores hombres, no me fijaba mucho y los que me gustaban, como Miguel Ángel Román o Carlos Martínez, lo hacía sin prestarles especial atención", comenta.

Pero el trabajo se lo dieron y comenzó la búsqueda de su voz, de su tono, "para sentirme cómoda". "Me parece horroroso escucharme a mí misma tras el partido pero lo hago para mejorar y pulir errores", apunta. Así, recuerda que cuando le tocó comentar su primer partido como narradora "no sé qué me pasó con la palabra 'caracolea', ya que nunca me había venido a la cabeza y la llegué a decir unas 20 veces... mis compañeros se han estado riendo de mi un año", dice con humor.

Comentarios machistas

Hablando de comentarios que le hacen, en una entrevista como esta no puede faltar una mención a los insultos racistas que está recibiendo en redes sociales, del tipo: “No me gusta esta porque es mujer, o estas aquí porque eres mujer", cita. "Hay veces que sí que me irritan porque el 95% de los comentarios que recibo, y a los que intento no prestar atención, contienen la palabra mujer", señala.

"Puedo llegar a entender que haya cierta rareza en que una mujer comente un partido de fútbol en un mundo acostumbrado a los hombres, pero de ahí a pensar que nos han puesto solo porque somos mujeres y no porque somos mujeres capaces, hay una diferencia importante, y quien no sea capaz de distinguirlo está definiéndose bastante", aclara.

"No voy a gustar a todo el mundo, tengo mucho que mejorar y sí, si sueno como una mujer es porque soy mujer, esa es una realidad que no va a poder cambiar nadie", entiende.

¿Un sueño por cumplir? "No quiero sonar a cliché pero es verdad que yo ya estoy cumpliendo un sueño", responde. "Pero si pudiera en algún momento de mi vida cantar un gol de España en la final, me puedo morir tranquila". Se refiere a La Roja de mujeres, donde Andrea Segura soñó estar como jugadora, y seguro que pronto lo estará como narradora.

