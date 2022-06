Tabarca quiere ser reserva de la biosfera de la Unesco

"Tabarca alberga una joya de la biodiversidad del Mediterráneo". Así define el concejal Rafa Mas a la isla habitada más pequeña de España y que ahora quiere proteger más. El grupo municipal de Compromís presentará al pleno del Ayuntamiento de Alicante este jueves una moción para crear una comisión que se encargue de gestionar la candidatura como Reserva de la Biosfera de la Unesco.

¿Qué es lo que la hace tan atractiva y le da opciones para conseguir este título? Como explica Mas, "es reserva marina desde 1986 y eso ha servido para proteger las 1.400 hectáreas alrededor de la isla". Eso es lo que ha permitido que en ella se pueda observar, asegura, una increíble cantidad de especies: "Más de la mitad de la flora y fauna en el Mediterráneo están representadas en la isla".

Y muchos de sus atractivos están bajo el agua ya que cuenta con sus extensos prados de posidonia. Mas destaca que estas plantas son un gran emisor de oxígeno hasta el punto de ser "el pulmón del Mediterráneo". Entre sus múltiples beneficios, "protege la costa, genera arena y playa. Además, son el refugio, puesta y alimentación para los moluscos, crustáceos y peces, con lo que ayuda a la biodiversidad".

Los peligros que acechan

Trabajar por este título que empezó a otorgar la Unesco en 1971 tiene otro objetivo. "Se trata de conciliar el desarrollo social, cultural y económico con la sostenibilidad del medioambiente", afirma el concejal de Compromís. Y es que cree que son varios los problemas que debe de asumir la isla plana.

Rafa Mas defenderá la creación de esta comisión sobre Tabarca en el Ayuntamiento de Alicante.

"Tabarca se está convirtiendo en el gran parque temático del Mediterráneo", alerta Mas, "no hay control, la gran afluencia de turistas está colmatando los servicios básicos como la seguridad, la sanidad, la limpieza, además de poner en peligro la reserva marítima". "Debemos proteger esta joya del Mediterráneo a nivel natural, patrimonial y social. Por eso, queremos elevar su grado de protección y declararla reserva de la biosfera", señala.

Rafa Mas asegura "que no se trata de acabar con ninguna actividad, si no regularla todo el año. Los beneficios de declarar reserva de la biosfera de la Unesco son muchos". "Hay que relacionar el turismo con el patrimonio cultural y paisajístico de la isla y no solo ir a la tomarse un caldero y volver porque así limitas el turismo solo al verano a agosto", concluye.

