Mazón señala a Ximo Puig como responsable de la continuidad de Oltra: "Debe tomar decisiones"

El presidente del Partido Popular en la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, ha reprochado al president de la Generalitat, Ximo Puig, que tras la imputación de la vicepresidenta del Consell Mónica Oltra por encubrir los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada, pida a los demás reflexión y toma de decisiones "cuando es él el principal responsable de reflexionar y de tomar decisiones".

Mazón, que ha hecho estas afirmaciones a los medios antes de celebrar este sábado en Valencia Junta Directiva Autonómica, ha reclamado a los tres partidos que conforman el Gobierno de la Generalitat que pidan "disculpas" y lancen un "mensaje de cercanía" a la menor que sufrió abusos, "la principal y única víctima de este proceso".

"Es descorazonador que, a día de hoy, nadie de la Generalitat, ni de Podemos, Compromís ni el Partido Socialista, haya pedido perdón y haya lanzado un simple abrazo de cercanía y de empatía a Maite", ha señalado Mazón.

También ha lamentado que el president de la Generlaitat pida a los demás que reflexionen y tomen decisiones "cuando es él el principal responsable de reflexionar y de tomar decisiones".

"Cuando Puig dice que cada uno dice lo que piensa y él no dice nada, no tenemos más remedio que pensar que no tiene nada que decir con todo lo que está ocurriendo, o que no tiene criterio o que no se atreve a decirlo. Cualquiera de estas alternativas es descorazonadora", ha dicho el dirigente popular.

"Ayer fue un día triste, descorazonador, y lo que más nos preocupa es el desprestigio de la institución, de la Generalitat Valenciana, al que (Ximo Puig) nos está sometiendo con su actitud de no hacer nada, de no tener criterio, de no lanzar un mensaje de coherencia y, ni siquiera, ser coherente con lo que han dicho durante todo este tiempo Oltra y sus socios de Podemos".

Mazón se ha preguntado si sigue en vigor el código ético de Compromis "que antes era casi la Biblia y ahora parece que ha quedado difuminado".

"Somos la alternativa"

El PPCV ha celebrado en la mañana de este sábado la Junta Directiva Autonómica ordinaria para adoptar una serie de decisiones estratégicas desde el punto de vista electoral, presidida por Carlos Mazón y la secretaria general del PPCV, María José Catalá.

La Junta Directiva ha hecho balance de la actividad del partido y ha aprobado el calendario de proclamación de candidaturas municipales. “Estamos preparados para el cambio en la Comunitat Valenciana. El PP se hace de abajo hacia arriba y seremos el primer partido que, en la fecha emblemática del 9 de octubre, podrá ofrecer la imagen de todos los candidatos. Estamos ultimando el proceso de renovación y queremos ser los primeros, trabajar con tiempo para que todo el mundo sepa quiénes son nuestros candidatos y poder ofrecer nuestra alternativa y nuestro proyecto”.

En este sentido, la Junta ha reforzado el equipo de coordinación del programa electoral del PPCV con la incorporación de Salomé Pradas que trabaja para que en julio esté listo el primer borrador del programa electoral con las principales propuestas para el cambio.

“Queremos demostrar que estamos preparados para el cambio y que somos una alternativa real al colapso sanitario y a la desastrosa gestión, al sectarismo, a los complejos, a la falta de capacidad de miras, a la catalanización en la educación, a la falta de libertad educativa, a la falta de refuerzo para nuestros profesores. Queremos demostrar que hay alternativa al infierno fiscal que sufre la Comunitat Valenciana, a la falta de financiación, de agua y la ausencia de modelo turístico, industrial y medioambiental”.

Durante la junta se ha informado también de la celebración el próximo 2 de julio en Valencia de un acto con motivo del primer aniversario de la elección de Mazón como presidente del PPCV y a un año de la cita electoral. Con ese motivo, se lanzará una campaña a partir de la próxima semana bajo el lema “Preparados para el cambio”.

En este sentido, Carlos Mazón ha señalado que “el PP es el partido del cambio. Queremos lanzar ese mensaje a la sociedad de que somos alternativa, estamos preparados para el cambio con toda la ilusión y con toda la gente que se está incorporando al proyecto”.

