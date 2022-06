El Supremo avala la prisión permanente para los padres que estrangularon a su hijo de dos años en Elche

"Perdí la razón y le di en la cabeza. Él hizo un gesto como de dejar de respirar". Así recogía el sumario la muerte en Elche de Aarón, un niño de dos años, en 2018. Por esos hechos fueron juzgados y condenados su padrastro José Antonio P. y su madre Cristina J. y la condena es ahora protagonista en el Tribunal Supremo porque avala la aplicación de la prisión permanente revisable para los asesinatos de menores cuya muerte se produjo con alevosía.

El recorrido de la pena a esta pareja que entonces tenía 25 y 27 años ha ido alternando este pena máxima con otra de 23 años. Así, en un principio, la Audiencia de Alicante la había establecido. Luego el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana la había anulado para dejarla en una de 20 años por asesinato y otra de 3 por maltrato habitual. Ahora el Pleno de la Sala de lo Penal anula esta última por mayoría de 12 a 4 votos y estima el recurso de la acusación particular, al que se había adherido la Fiscalía.

La Sala ha avanzado el fallo de la sentencia, ponencia de la magistrada Susana Polo, a la que han votado en contra los magistrados Leopoldo Puente, Antonio del Moral, Andrés Martínez Arrieta y Andrés Palomo. La cuestión que trataban tenía que valorar la aplicación de la prisión permanente revisable a quien asesina a un menor cuando la pena por este crimen, el asesinato, ya recoge la alevosía. Y, como recoge Efe, teniendo en cuenta que el Código Penal establece que la prisión permanente se aplicará a los asesinatos de menores sin más detalles.

El Constitucional ya había avalado a finales de 2021 esta pena máxima. Ahora, el Supremo determinaba si se vulnera o no el principio jurídico del non bis in ídem, que es la prohibición de ser juzgado y condenado dos veces por el mismo hecho y que ha sobrevolado en algunas sentencias del Supremo, cuando ha abordado la prisión permanente. De esta forma, confirma su propia jurisprudencia que hace compatible esta pena con la muerte alevosa de un niño.

Las sentencias por asesinato

La pareja fue condenada por asesinar en diciembre de 2018 a Aarón, hijo de la procesada. La Audiencia de Alicante consideró la prisión permanente revisable por este caso con agravante de parentesco y de un delito de malos tratos habituales con agravante de alevosía.

Pero el TSJ de Valencia revocó esta pena "extrema". Este tribunal argumentó que aunque los condenados maltrataban al niño y eran conscientes del peligro, lo llevaron al hospital cuando se percataron de la gravedad del estado del pequeño Aarón. Eso, consideraban, suponía un atenuante de reparación del daño y que no se pueda imponer una medida de carácter "excepcional" y de una "especial gravedad" como la prisión permanente. Y este es el criterio que ahora enmienda el Supremo.

La muerte de Aarón

Los hechos ocurrieron en el domicilio familiar que tenían en Elche. Como se recoge en las sentencias, el acusado había propinado palizas y golpes en distintas partes del cuerpo de Aarón mientras que la madre, pese a conocer esta situación, "lo consentía" y no hacía nada para evitarlo.

El asesinato se produjo el 13 de septiembre de 2018. Aquel día, José Antonio propinó una nueva paliza a Aarón con bofetadas y puñetazos hasta el punto de que incluso lo estampó contra alguna superficie antes de oprimirle el cuello con tanta intensidad que le impidió respirar y le hizo perder la consciencia.

La madre, que estaba en la vivienda mientras se producía la agresión, "lo consintió, no haciendo nada para proteger al menor e impedirlo", aunque al darse cuenta de la gravedad del niño, lo trasladaron al Hospital del Baix Vinalopó, donde falleció el 17 de septiembre.

La autopsia determinó que la causa principal del fallecimiento fue una encefalopatía anóxica por estrangulamiento, aunque los médicos acreditaron las diferentes lesiones que presentaba el cuerpo del pequeño, como hematomas, eritemas o fracturas, por el maltrato habitual.

