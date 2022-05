Un pueblo valenciano se replanteará las ayudas a las fiestas locales de los jóvenes si no admiten mujeres

Las mujeres no pueden participar en la preparación de las fiestas de una localidad valenciana. Eso es lo que han votado los jóvenes de Riba-roja de Túria para las celebraciones de los Fadrins, solteros en valenciano, que se harán en 2024. Esta decisión no gusta en el Ayuntamiento y espera que "desde el diálogo" se les pueda dar acceso porque, si no es así, "nos replantearíamos la subvención y las ayudas" que les ofrecen.

"Vamos a seguir trabajando por conseguir que la organización de las fiestas de 2024 puedan hacerla hombres y mujeres", ha asegurado a Efe Robert Raga, alcalde de Riba-roja de Túria, un municipio de cerca de 22.000 habitantes situada en la comarca del Camp de Turia.

En 2019, las últimas que se pudieron celebrar antes de la pandemia, el Ayuntamiento ya anunciaba que se reforzaban "las iniciativas y protocolos para evitar los posibles casos de acoso o agresiones sexuales durante las fiestas dels Fadrins". Como anunciaban entonces en un comunicado, se hacía así "con el objetivo de erradicar cualquier tipo de conducta anómala a lo largo de estos días".

Esta tradicional fiesta, que se celebra desde hace "noventa o cien años", según Raga, es de ámbito privado, tiene lugar durante el mes de agosto e incluye actividades dedicada a los jóvenes. Robert Raga aclara que no está organizada por el Ayuntamiento, aunque sí les ayuda con una subvención municipal. Esta, en origen, se dedicaba a la Virgen del Rosario organizada por los solteros, mientras que las mujeres organizaban la fiesta a Las Dolores, aunque posteriormente cogió más fuerza la primera festividad.

La votación

Las fiestas se programan con dos años de antelación, y tradicionalmente se han encargado de su organización los chicos, pero este año un grupo de mujeres ha pedido participar en la organización de las de 2024 y, una votación entre los festeros o clavarios mayores ha decidido que no pueden hacerlo.

Tradicionalmente, las mujeres no se han ofrecido para organizarlas, algo que ha cambiado este año cuando un grupo de unas cinco mujeres ha intentado hacerlo, pero al votar los festeros han decidido vetarlas.

"Nosotros respetamos la votación, pero el Ayuntamiento va a seguir trabajando para que en 2024 las mujeres también participen organizando la fiesta. No es lógico que se haya excluido a las mujeres, en el siglo XXI también pueden participar cuando lo deseen", afirma.

También indica que no existe "ningún estatuto ni ningún acuerdo que prohíba que lo organicen también mujeres". De hecho, recuerda que cuando él fue clavario mayor en 1987 sí que participaron mujeres en la organización de la fiesta, aunque fue algo "excepcional".

El diálogo

Según el alcalde, apuestan por "medidas positivas" como "implementar que tenga una mejor subvención y sea todo en positivo", aunque si ante una demanda de querer entrar se negara el acceso, "el Ayuntamiento se replantearía la subvención".

No obstante, el alcalde ha indicado que dialogarán con los organizadores del Fadrins, jóvenes que tienen entre 18 y 19 años, sobre la posibilidad de que puedan participar mujeres en la organización de las fiestas de 2024.

"Desde el diálogo, porque aquí lo importante no es la imposición sino que los hombres normalicen que cuando haya una solicitud de mujeres de su misma quinta puedan participar", señala.

"Aunque pudiéramos obligarles tampoco sería conveniente", argumenta Raga. El alcalde considera que "es un tema pedagógico, aunque si que es verdad que tienen que saber que si no implanta esas medidas las subvenciones municipales no pueden retribuir una fiesta que no acepta a las mujeres".

