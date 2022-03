Las 100 mujeres más influyentes de Alicante

Alicante es una de las provincias más dinámicas de España, con cerca de setecientas mil mujeres adultas que destacan en sus respectivos trabajos. Elegir a cien como las más influyentes en sus respectivos ámbitos profesionales siempre es subjetivo. Baremar la capacidad de influencia en áreas tan diversas como la Economía, la Política, el Deporte, la Ciencia o la Cultura, resulta más complicado por el interés de cada uno de los lectores en esas diferentes esferas laborales. Aún así, EL ESPAÑOL de Alicante, con motivo de la celebración del Día de la Mujer de 2022, propone destacar a:

1. Nuria Oliver.

(Alicante, 1970) Chief Data Scientist en Data-Pop Alliance, asesora científica principal en el Instituto Vodafone, cofundadora y vicepresidenta de ELLIS (The European Laboratory for Learning and Intelligent Systems), dedicada a la investigación en "Inteligencia artificial centrada en el ser humano". Es ingeniera de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid y doctora en Inteligencia Artificial por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). En marzo de 2020, fue nombrada Comisionada del presidente de la Comunidad Valenciana para la Estrategia de IA y Ciencia de Datos para luchar contra la Covid-19. Tiene más de 160 publicaciones científicas que han sido citadas en más de 18 000 ocasiones y han recibido una decena de nominaciones y premios al mejor trabajo. Es coinventora de más de 40 patentes registradas y ponente habitual en conferencias internacionales.