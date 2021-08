El misterioso origen de la palmera 'Culebra' de Alicante, una datilera con 25 metros de tronco

En el municipio alicantino de Cox se encuentra la 'Culebra', una gigantesca palmera de casi 25 metros de tronco (19’80 metros tumbados más 5 metros en posición vertical) apodada con ese nombre debido a que su peculiar forma recuerda al movimiento de cola de este animal. La palmera fue trasplantada en el año 2006 al jardín de la plaza Virgen del Carmen XI de esta localidad, pero su nacimiento y desarrollo está vinculado al conocido como 'Huerto del Marqués'.

El agente de extensión agraria y uno de los impulsores del gentilicio 'cojense', Rafael Moñino, ha estudiado con gran devoción la historia de la palmera y sostiene que el origen de su forma está relacionado con la luz solar como engaño. "A esta palmera debieron tumbarla desde muy pequeña y ponerle algún tipo de artilugio de forma curva o angular que solo le permitiera ver la luz desde un determinado ángulo". Lo que explicaría la peculiar forma curvada de su tronco.

Pero ¿por qué tumbarla? Rafael Moniño, que ha dedicado toda su vida a la agricultura, sabe muy bien que las ramas de forma horizontal crecen menos, pero son las que mayor cosecha dan. El agricultor recuerda que de niño solía jugar correteando sobre el tronco de la Culebra, época en la que la extensión de su fruto era tal, que los dátiles casi tocaban el suelo.

En 2006 tuvieron que trasplantarla mediante un arnés que la sujetara.

Las palmeras de tipo 'Phoenix Dactilifera' suelen llegar a medir un máximo de 25 metros y vivir alrededor de unos 180 o 200 años porque la estructura de su tronco no puede soportar más peso.En la provincia de Alicante hay casos como el de la palmera 'Carmen', que llegó a medir 24 metros de altura en sus 180 años de vida o la 'Golondrina' en Elche, con 28 metros de altura que alcanzó en sus 220 años de vida.

Edad aproximada

No se puede saber con certeza la edad de la Culebra de Cox, lo que sí se sabe es que el crecimiento vertical de una palmera debería ser como mucho la mitad del que adquiere en horizontal. "En una palmera normal, con menos de 30 años, el crecimiento puede estar entre los 25 y los 30 centímetros por año. Si consideramos una palmera de 25 metros normal que haya crecido en vertical tiene alrededor de 200 años", explica Moñino en un reportaje de la televisión de la Vega Baja. Aunque no tiene pruebas para demostrarlo, el agricultor se atreve a decir que la Culebra podría aproximarse a los 400 años.

En la década de los 70, el Huerto del Marqués se vendió y se urbanizó, pero la palmera se salvó porque coincidió que quedó dentro del término de un jardín particular. No fue hasta el año 2006, cuando se pensó en trasplantarla a otro lugar. Momento en el que su vida peligró de nuevo porque pensaron que no podrían trasplantarla sin romperla.

Finalmente, se encontró la forma de poder hacerlo, y un arnés gigante fue lo que utilizaron para sujetarla, subirla a una grúa y colocarla sobre la plataforma de un camión. Hoy en día, el arnés todavía está colocado debajo de la palmera, de la que sobresalen unas barras de hierro.

Según Rafael Moñino, el tronco de la Culebra lleva muerto unos 40 o 50 años, por lo que la palmera sobrevive gracias a las raíces que echó la curvatura. Desde hace ya algunos años se le suprimen los racimos florales para evitar pérdidas inútiles de energía produciendo cosecha.

Sigue los temas que te interesan