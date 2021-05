El activismo alicantino, sobre Marruecos: "Los saharauis conocen mejor que nadie su chantaje"

La crisis entre España y Marruecos a raíz de la apertura de fronteras de Ceuta a la inmigración irregular, producida la semana pasada, ha llevado a una parte de la población española a darse cuenta de las formas que utiliza el reino alauita en defensa de sus intereses estratégicos.

No es el caso de los activistas prosaharauis, defensores de una causa enquistada, la libre determinación del Sáhara Occidental, territorio ocupado por Marruecos tras cederlo España como potencia colonizadora con la 'Marcha Verde', en 1975, y que ha vuelto a ser noticia con la ruptura del alto el fuego por parte de Rabat, lo que ha desencadenado un nuevo conflicto bélico entre ambos ejércitos.

Y es que una de las principales causas de las tensiones diplomáticas entre Madrid y Rabat es, como ha venido contando este periódico, el Sáhara Occidental, una cuestión de estado para Marruecos; y un foco concreto ha sido la acogida en España, "por razones humanitarias", del presidente de la RASD, Brahim Ghali.

Activistas alicantinos

"Nuestro trabajo es por la solidaridad con el pueblo saharaui y conocemos muy bien el chantaje de Marruecos, desde siempre". Quien habla es Ángela Carrillo, presidenta de la Coordinadora de Asociaciones del Pueblo Saharaui en la provincia de Alicante. "Vivimos ese chantaje continuamente, por lo que no me ha sorprendido; al contrario, de ellos me puedo esperar cualquier cosa", insiste.

José Revert, tras ser expulsado por Marruecos, en 2016.

Presiones personales

Miembro de la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental, este alteano, perteneciente al Consejo General de la Abogacía, ha sido expulsado por Marruecos, como tantos otros letrados y periodistas, por resultar incómodo para el régimen. Ocurrió en diciembre de 2016 cuando iba a asistir en El Aaiún al juicio contra tres activistas saharauis.

Pero Revert no es solo conocido por su expulsión. Suyos son los numerosos discursos y denuncias ante las Naciones Unidas donde ha dado cuenta de los abusos de Marruecos contra el Sáhara Occidental. En su última participación, en 2019, asegura que sufrió él mismo el acoso de la delegación de Marruecos. "Noté lo dura que era diplomacia marroquí, cuando varios hombres se pusieron alrededor de mí para presionarme", rememora.

Sultana Khaya

Y todo por denunciar la vulneración de los Derechos Humanos que vienen sufriendo activistas saharauis como Sultana Khaya, a quien ambos conocen bien. "En España hay mucha gente que no sabe que hace poco Sultana fue violada con palos por la policía marroquí en su casa del Sáhara Occidental", denuncia Carrillo sobre una mujer, convertida en un símbolo, sobre todo tras perder el ojo derecho a manos de la misma policía en 2007 en una protesta contra la represión.

Ángela Carrillo, en imagen reciente. Emilio J. Martínez

José Revert ha llegado a estar en casa de Khaya, en la ciudad saharaui de Bojador. "Estuvimos rodeados completamente por la policía, no podía entrar ni salir nadie", explica por teléfono Revert, "y eso que estábamos dentro con ella cinco abogados europeos a los que nos amparaba el Consejo General de la Abogacía, la cual nos acreditaba como observadores internacionales", señala.

Conflicto bélico

Tanto Carrillo como Revert recuerdan otros de los silencios que existen en torno al Sáhara, la escalada del conflicto bélico con Marruecos tras la ruptura del alto el fuego firmado en 1991 el pasado 13 de noviembre, cuando el ejército marroquí expulsó a los civiles saharauis que mantenían bloqueada la carretera de acceso a Mauritania.

"La vedad es que hay poca información porque, entre otras, cosas, Marruecos la oculta", se lamenta la coordinadora de las asociaciones. A José Revert le llega información de la familia de Laila, la por entonces niña saharaui que acogió dentro del programa de Vacaciones en paz en 2005. "Ahora su marido y su padre están luchando en la guerra", comenta.

Imágenes de la concentración del pasado viernes en Alicante para presentar la marcha saharaui. Emilio J. Martínez

Marcha saharaui

El pasado viernes se presentó en Alicante "la marcha por la libertad del pueblo saharaui", una iniciativa estatal que tiene como finalidad visibilizar el conflicto y presionar al gobierno de España para que defienda la que, según las resoluciones de las Naciones Unidas y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sigue siendo colonia española.

El 1 de junio partirá de Alicante a Elche una columna a pie y luego le seguirán otras hasta llegar el 18 de junio a Madrid. Un día después, se celebrará un gran acto central con todas las entidades.