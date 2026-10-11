La Generalitat Valenciana entrega a Torrevieja el distintivo de Capital Cultural 2025

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha entregado este domingo a Torrevieja el distintivo que la acredita como Capital Cultural Valenciana 2025, un reconocimiento de la Generalitat a la trayectoria cultural del municipio y a la labor de sus asociaciones, colectivos, instituciones y profesionales.

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, ha recogido el galardón en representación de la ciudad durante la gala oficial celebrada en el Teatro Municipal, organizada por el Institut Valencià de Cultura (IVC) y el Ayuntamiento de Torrevieja.

Durante su intervención, Carmen Ortí ha señalado que esta distinción reconoce a una ciudad que ha situado la cultura en el centro de su vida pública, que mantiene una programación intensa durante todo el año y que ha sabido convertir su diversidad en una fortaleza cultural, según informa la Generalitat.

Ha resaltado la existencia de una red de espacios culturales, asociaciones y profesionales que contribuyen a acercar la cultura a la ciudadanía y consolidar una programación estable durante todo el año.

La Capitalidad Cultural Valenciana es un reconocimiento anual a los municipios que sitúan la cultura como elemento de desarrollo económico, cohesión social y proyección turística.

La distinción favorece la colaboración con los ayuntamientos para acercar espectáculos, exposiciones y actividades de artes escénicas a la ciudadanía.

El galardón reconoce, además, las señas de identidad culturales de Torrevieja, entre las que figuran el Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía, el Concurso Nacional de Teatro y la actividad de sus bandas de música.

A ellas se suma una programación que combina música sinfónica, habaneras, teatro, ópera y festivales, con el Teatro Municipal y el Auditorio Internacional como espacios de referencia.