Detenido por tirotear y agredir a dos familiares de su expareja en Orihuela

Una patrulla en una operación en el barrio de San Isidro, imagen de archivo. Policía Nacional

Un hombre de 26 años ha sido detenido en Orihuela por presuntamente haber herido a una mujer tras disparar contra la fachada de una vivienda y haber agredido con un palo a un varón, ambas víctimas familiares de su expareja, según han confirmado a EFE fuentes próximas a la investigación.

El suceso ocurrió en la tarde de este martes, cuando el arrestado llegó al barrio de San Isidro y presuntamente golpeó con un palo a un joven de 20 años, familiar de su expareja, causándole heridas en un brazo.

Posteriormente, el sospechoso volvió a la zona con un arma y comenzó a disparar al aire y contra la fachada donde había más familiares. Una de las balas atravesó la puerta de la vivienda y le provocó un roce de cinco centímetros en la nuca a una mujer de 49 años.

El presunto autor de los hechos huyó del lugar cuando llegaron agentes de la Policía Nacional y Local de Orihuela.

Tras recabar los datos para determinar su identidad, se estableció un dispositivo para controlar las entradas y salidas del municipio, lo que permitió su detención.

El arrestado está acusado de los presuntos delitos de tentativa de homicidio y amenazas. Además, según las mismas fuentes, tiene un señalamiento por violencia de género vigente en Quart de Poblet (Valencia) contra su actual pareja.

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