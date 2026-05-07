La Feria de Mayo de Torrevieja amplía su alcance con bailes de sevillanas internacionales: "No se entiende sin los extranjeros"

Cada año, la ciudad más cosmopolita de la provincia de Alicante lleva a otro nivel su mezcla de culturas mediante la recreación de la tradicional Feria de abril sevillana. Un evento que se celebra en mayo en la ciudad de la sal y del sol y en la que todo el municipio se vuelca para vivir unos días de emoción y belleza.

Este 2026, la Feria de Mayo de Torrevieja arranca este 7 de mayo con una cita ya consolidada como uno de los grandes referentes culturales de la ciudad. Detrás de su organización, Rosa Martínez Robles, coordinadora de academias y casetera desde hace más de dos décadas, pone en valor el trabajo constante y la implicación de todos los participantes.

“El alma de la feria son las academias”, subraya Martínez. Este año serán seis las escuelas locales que se subirán al escenario, repartidas a lo largo de cuatro jornadas.

Cada una de ellas lleva meses preparando espectáculos que combinan flamenco tradicional, sevillanas y propuestas más contemporáneas, en algunos casos incluso con música en directo. “Para ellas es una meta muy importante actuar aquí, y se nota en el nivel de los montajes”, explica.

Como novedad, esta edición contará con la incorporación de la escuela de danza Ángela Esteban, que debutará el domingo, ampliando así la oferta artística de la feria. A ello se suman otros elementos tradicionales como el paseo de caballos, previsto para el sábado, y que recorrerá el centro antes de subir al recinto ferial, así como el esperado cierre con la final del concurso de copla, que pondrá el broche de oro.

Ubicación e integración

Uno de los aspectos más destacados por la organización es la consolidación del cambio de ubicación al Parque Antonio Soria. Tras el traslado desde el recinto portuario el pasado año, la valoración sigue siendo positiva. “Es un espacio mucho más amplio y con mejores condiciones”, afirma Martínez, quien destaca especialmente la mejora en el aparcamiento, “dos o tres veces mayor que antes”, lo que facilita el acceso a visitantes y participantes.

Pero si hay un rasgo que define la Feria de Mayo de Torrevieja es su carácter abierto e integrador. La presencia de público extranjero no solo es notable, sino que forma parte esencial de la fiesta.

“La gente de fuera está completamente incorporada desde hace años”, asegura. En muchas casetas, como la de la Casa de Andalucía, los asistentes internacionales son habituales y participan activamente en las tradiciones. “Son fieles seguidores, no solo de la feria, sino de toda nuestra cultura, no se entendería la fiesta sin los extranjeros”, añade.

Con 22 años de experiencia a sus espaldas, Martínez representa ese esfuerzo colectivo que ha permitido que la feria crezca y se mantenga como un evento clave en el calendario local. “Aquí todos arrimamos el hombro”, señala, destacando la coordinación entre academias, organización y Ayuntamiento.

Así, Torrevieja se prepara para vivir unos días donde la música, el baile y la tradición vuelven a encontrarse, en una feria que no deja de evolucionar sin perder su esencia.