El logro de Zhang, alumno de un pueblo de Alicante que consigue entrar en Oxford: "Mi familia en China ha sido un gran apoyo"

El talento académico de la Vega Baja traspasa fronteras. Zhang Zhiyou, estudiante de 2º de Bachillerato en el colegio El Limonar International School Villamartín, ha logrado ser admitido en la Universidad de Oxford, donde cursará el grado en Bioquímica Molecular y Celular, uno de los programas más exigentes del panorama científico internacional.

Acceder a estos estudios supone un hito de gran relevancia. Cada año, la prestigiosa universidad británica recibe cerca de 23.000 solicitudes para sus grados, todas ellas de alumnos con expedientes sobresalientes, de las cuales únicamente unas 3.700 son aceptadas. En el caso específico de Bioquímica, la competencia es aún mayor: alrededor de 875 candidatos optan a aproximadamente un centenar de plazas, en un proceso que incluye entrevistas altamente selectivas enfocadas en la capacidad de análisis y el razonamiento científico.

Trayectoria destacada

Zhang Zhiyou, residente en Torrevieja, sobresale por su brillante expediente académico. El alumno, que sigue el sistema educativo británico, ha obtenido la máxima calificación en 12 asignaturas de GCSE (Secundaria) y prevé alcanzar A* en cinco materias de A Levels (Bachillerato), habiendo conseguido ya esa calificación en tres de ellas.

Su preparación comenzó meses antes de formalizar la solicitud. Desde junio, trabajó intensamente en su candidatura, que presentó de forma anticipada en octubre. Tras ser seleccionado en una primera fase en noviembre, realizó entrevistas online con dos colleges de Oxford a principios de diciembre, para las que contó con el apoyo del profesorado del centro.

“El proceso fue exigente, pero también muy enriquecedor. Me preparé durante meses, estudiando contenidos de nivel universitario y practicando entrevistas”, señala el estudiante, quien destaca la importancia de “dar siempre lo mejor de uno mismo y no quedarse con dudas”.

Vocación científica

La elección de estudiar Bioquímica en Oxford responde tanto a su vocación científica como al prestigio de la institución, considerada una de las mejores del mundo en Ciencias de la Vida y Medicina.

Zhang Zhiyou también pone en valor el apoyo recibido por su familia: “Mis padres se trasladaron a España cuando yo tenía ocho años para ofrecerme mejores oportunidades educativas. Fue entonces cuando empecé en ELIS Villamartín, en 4º de Primaria. Siempre me han apoyado, incluso sin conocer a fondo mi campo de estudio. Esa confianza ha sido clave”.

El momento en que recibió la noticia fue especialmente emotivo: “Fue una gran alegría para toda la familia. Mis padres y mis abuelos, que viven en China, estaban muy orgullosos”.

Por su parte, el director del centro, Jon Wayth, ha destacado el logro del alumno: “Estamos muy orgullosos de Zhiyou. Su éxito es el resultado de su capacidad, su esfuerzo constante y su actitud positiva ante los retos”.

Este reconocimiento refuerza el posicionamiento de ELIS Villamartín como un referente en educación internacional y pone de manifiesto el potencial del alumnado de la Vega Baja para acceder a algunas de las universidades más prestigiosas del mundo.