¿Puede el Ministerio demoler ya las centenarias casas de la Playa de Babilonia en Guardamar?

El pleno del Tribunal Constitucional anunció ayer a través de la agencia Efe que ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de España, lo que supone la suspensión inmediata de los apartados clave de la Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana. Una ley autonómica que protege a las centenarias casas de Playa Babilonia en Guardamar, pendientes de demolición.

La admisión a trámite de la suspensión cautelar del artículo 17 de la ley valenciana, en principio, desprotege el patrimonio histórico costero valenciano como medida cautelar. Lo que desde la Generalitat Valenciana se esgrimió para frenar el derribo de casi un centenar de viviendas en régimen de concesión construidas hace 100 años por el ingeniero Mira para proteger a Guardamar de la desertificación.

Ni los afectados ni la administración autonómica habían sido ayer informados de esta decisión. En este sentido, lo prudente sería esperar a concluir el proceso constitucional. Pero entre los propietarios y la Generalitat existe el temor de que con la caída de las medidas cautelares, el Ministerio para la Transición Ecológica de Sara Aagesen, a través de la Dirección General de Costas, utilice el paréntesis para acabar con este pedazo de historia.

Ante esta situación, la Asociación de Vecinos Guardamar Playa urge al diálogo de la Administración del Estado con las familias del litoral que se ven afectadas por esta decisión que deja, por el momento, sin la protección cautelar que otorgaba esta norma.

"Esta Asociación ha solicitado en repetidas ocasiones reunirse con la ministra Sara Aagesen y Secretario de Estado, Hugo Morán, para que conozcan de primera mano la realidad del litoral de Guardamar del Segura. Y no se ha dado respuesta a dicha solicitud", aseguran los vecinos.

Las casas de la playa Babilonia de Guardamar en 1930.

Para ellos, "décadas de abandono del litoral guardamarenco condenan a un entorno protegido como es el LIC de la Red Natura 2000 de la pinada de Guardamar. Ofrecen una imagen de este municipio impropia y merman los servicios públicos. Esta afección alcanza a las familias de Babilonia, víctimas de este mismo problema, como lo son usuarios del puerto y agricultores".

Regresión de la playa

La regresión de la playa guardamarenca es el principal motivo aducido por Costas para acabar con las casas históricas del litoral. Pero las causas de esta regresión parecen estar en la construcción, precisamente por parte del Estado, de un espigón diseñado al revés y ejecutado en los años 90 del pasado siglo.

En este sentido los vecinos explican que "se acumulan los estudios técnicos que diagnostican este problema: falta de aporte sedimentario del río Segura que deja sin alimento natural a las playas. Agravado por una desembocadura y espigón (sin estudio de impacto ambiental) que aceleran el problema. No hay mar que alcance una casa si antes no ha desaparecido el dominio público que tenía delante".

Imagen de las casas de Babilonia tras la gota fría de 2017.

Añaden que "las casas de Babilonia son un enclave que se acerca a los 100 años de historia. Un modelo de habitatge familiar, tradicional, que no responde a modelo especulativo alguno y es imagen de la fachada marítima tradicional. Con los planos de puño y letra del proverbial para el pueblo de Guardamar, Ingeniero Mira, y con el empuje de la propia administración para su construcción".

De este modo recuerdan que en la Memoria Constructiva se cita: “Por su situación la casa vendrá a constituir, conjuntamente con las dunas un elemento de defensa para el pueblo de Guardamar, porque estando orientada a Levante impide con su colificación que el viento del mismo nombre, elemento poderoso y amenazador del referido pueblo, lleve sus arenas en la parte que ocupará dicho edificio constante torbellino azote de la tranquilidad del vecindario del referido pueblo y de las plantas que se cultiven en dichas dunas para defensa del mismo.”

Y en el expediente personal del propio Mira: Considerando que la concesión solicitada contribuirá al embellecimiento de la playa de Guardamar (…) y asimismo servirá como barrera para sostener los movimientos de las arenas, tan peligrosos en ella (…).” Llegará incluso a proponerse una reducción del canon por la utilidad y servicio público de estas concesiones, en la que el alcalde de Guardamar se dirige a la Administración diciendo (…) “por tratarse de una playa excepcional donde existen unas dunas cuya fijación se favorece con las mencionadas construcciones (…)”.

Ante esta situación los afectados por la aplicación de Ley de Costas "pedimos el acuerdo de nuestras fuerzas políticas y representantes públicos para que se lleve a cabo una reforma legal inclusiva e integradora con el patrimonio cultural y la defensa real del medio ambiente".

Señalan que "el Senado y el Congreso, ambas cámaras de la soberanía popular, ya han aprobado por mayoría la proposición para reforma de la Ley de Costas nacional, incluyendo de manera específica la protección y salvaguarda de estos núcleos tradicionales. Esta reforma está siendo sistemáticamente bloqueada en la Mesa del Congreso impidiendo su debate y votación. Ya va para 2 años que esta situación podría estar resuelta si no fuera por este bloqueo".

Por lo que concluyen: "Es impropio de un Estado moderno y democrático impedir esta participación pública, no abonar el diálogo; y que el empeño y esfuerzos se dirijan a expulsar familias de sus centenarias casas y no a la protección de las playas y medio ambiente".