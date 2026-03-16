Muere un hombre al caer 10 metros desde un acantilado cuando intentaba coger unas gafas en Pilar de la Horadada

Un hombre colombiano de 28 años ha fallecido este domingo al precipitarse varios metros por un acantilado de Pilar de la Horadada (Alicante) cuando intentaba coger unas gafas que se le acababan de caer, informa EFE.

Según fuentes de la investigación, el accidente ocurrió este domingo poco antes de las 19 horas en un acantilado del barranco de Rubio, en los alrededores de Pilar de la Horadada, cuando el hombre cayó desde una altura de unos 10 metros.

La víctima mortal paseaba con su pareja cuando se le cayeron las gafas y se resbaló al ir a recuperarlas. Su cuerpo sin vida fue recuperado posteriormente del mar por efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil.

Muerto por impacto de bala

La semana pasada, otro suceso acabó con un hombre colombiano fallecido. Un hombre de 59 recibió un impacto de bala el pasado 11 de marzo cuando se encontraba en el balcón de su piso del barrio alicantino de Carolinas y falleció momentos después.

La Policía Nacional de Alicante se encuentra investigando el suceso, que ocurrió sobre las 22 horas de la noche a causa de un posible tiroteo en la vía pública.

Hasta la vivienda donde ocurrieron los hechos acudió, tras recibir la alerta, la Policía Científica y la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Alicante.

La investigación está siendo llevada por la Policía Judicial para determinar las causas del suceso y el origen del fatal disparo que acabó con la vida del hombre.