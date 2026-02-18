Encuentran en la sierra de Albatera el cuerpo de un senderista de 71 años desaparecido en Crevillent

Efectivos de la Guardia Civil encuentran el cuerpo del senderista de 71 años que había desaparecido en la sierra de Crevillent desde el pasado lunes. El hallazgo se ha producido este martes en una zona de difícil acceso en el término municipal de Albatera, tras un intenso operativo de búsqueda en el que han participado unidades de rescate y voluntarios.

Un despliegue necesario en el que han participado la Policía Local de Albatera y los Bomberos de Elche hasta encontrar al veterano senderista. Su mujer es la que había alertado el mismo lunes 16 de la desaparición con una denuncia ante la Guardia Civil de Crevillent.

La primera hipótesis de trabajo apunta a que la víctima, senderista habitual, salió en su vehículo desde la localidad de Crevillent este pasado lunes 16 hacia las 11 de la mañana. Su intención era realizar una de sus rutas en las inmediaciones.

Si bien la zona entre Crevillent y Albatera es muy popular para los senderistas porque tiene puntos tan conocidos como el pico de La Vella, el Picatxo o la atractiva Rambla Salada, tiene también sus peligros.

En determinadas zonas de Albatera, el terreno es de piedra suelta y cuenta con barrancos encajonados donde el GPS a veces falla. De hecho, en lugares como la Rambla Salada o las trepadas a ciertos picos se requiere buena forma física y experiencia.

La noche del lunes, en vista de que no regresaba, su mujer denunció los hechos ante la Guardia Civil de Crevillent que, tan pronto como tuvo conocimiento, inició la búsqueda.

Así facilitó los datos del desaparecido al resto de cuerpos de seguridad de las localidades adyacentes. Ese trabajo conjunto permitió hallar en la mañana del martes el vehículo del desaparecido estacionado en un camino en las inmediaciones de la Sierra de Albatera.

A partir de ese momento, se centró en la Rambla Salada, en una ruta de senderismo situada en un paraje natural entre Albatera y Orihuela, donde a media tarde fue localizado el cuerpo sin vida del hombre, que yacía en una zona escarpada de difícil acceso.

De momento, se investigan las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, si bien el cuerpo no presenta signos de violencia y se presume una muerte accidental.

Consejos de seguridad

El dispositivo de búsqueda lo han formado agentes de la Guardia Civil de los Puestos Principales de Crevillente y de Dolores, el dron de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia, el Grupo de Especialistas en Rescate en Montaña de la Zona de Valencia, la Policía Local de Albatera y los Bomberos de Elche.

Extremar las precauciones es clave para evitar trágicos sucesos como este. Por eso el primer paso es la planificación y consultar siempre la previsión meteorológica y evitar las horas de mayor calor.

El segundo paso es no realizar rutas en solitario y, en caso de hacerlo, informar siempre a familiares de la ruta exacta y la hora prevista de regreso. De hecho, se recomienda el uso de aplicaciones como AlertCops, que permite enviar la posición GPS exacta a las fuerzas de seguridad en caso de emergencia.

En el equipamiento hay que llevar calzado adecuado, agua abundante (mínimo 2 litros) y la batería del teléfono móvil cargada al máximo.