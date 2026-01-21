Torrevieja quiere ser escenario de MasterChef Celebrity y lanza su apuesta en Fitur

Encuentro del alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón y la concejal de Turismo, Rosario Martínez, con la productora de MasterChef en Fitur. Ayuntamiento de Torrevieja

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, junto a la concejal de Turismo, Rosario Martínez, han mantenido una reunión de trabajo en el primer día de Fitur, la Feria Internacional de Turismo de Madrid, con la productora del programa MasterChef y Maestros de la Costura (Shine Iberia) para la futura grabación de uno de sus episodios en el municipio.

Durante el encuentro, celebrado con la productora del formato, Dolón ha expuesto junto a la concejal de Turismo los diferentes escenarios de la ciudad donde el programa podría montar las cocinas protagonistas de sus competiciones culinarias.

La grabación supondría una relevante proyección mediática para la ciudad, ya que se trata de uno de los programas de mayor audiencia de la televisión nacional. La presencia del equipo de MasterChef permitiría mostrar distintos enclaves del municipio, así como su identidad y potencial turístico, ante millones de espectadores en televisión abierta.

Desde el Ayuntamiento de Torrevieja se valora muy positivamente estar entre las opciones de ciudad escenario del programa de la productora. La concejal de Hostelería y Turismo, Rosario Martínez, ha querido aprovechar el 50 aniversario de la Asociación de Hostelería para impulsar la gastronomía de la zona y poner en valor a los hosteleros locales.

Esta reunión forma parte de la estrategia de promoción del destino a través de acciones de alto impacto y formatos audiovisuales de gran alcance, contribuyendo a reforzar la imagen de la ciudad y a dinamizar el sector turístico local y forma parte del conjunto de acciones que el consistorio está desarrollando en Fitur para seguir posicionando Torrevieja como un destino atractivo, competitivo y preparado para acoger grandes producciones y eventos de proyección nacional.

Desde el Ayuntamiento de Torrevieja recuerdan que MasterChef es un programa de cocina competitivo creado por Franc Roddam. Nace en Reino Unido en 1990 (BBC) y ha sido versionado en más de 50 países, adaptando platos y recetas a culturas locales. En la actualidad se ve en más de 200 territorios de todo el mundo.

El objetivo del programa no es otro que descubrir el talento culinario de chefs de diferentes niveles de habilidad a través de desafíos donde los concursantes compiten entre ellos por alzarse con el “delantal dorado” y el prestigio de convertirse en MasterChef.

Es un programa de renombre a nivel nacional y un formato de gran aceptación entre todos los públicos. De hecho, el programa tiene varios tipos de edición: como Junior y Celebrity. Donde participan niños y personajes conocidos. Y es que la marca MasterChef también promueve numerosas campañas de marketing produciendo merchandising de productos relacionados con la cocina.