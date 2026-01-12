Daniel y Francisco (10 y 5 años) llevan 110 días secuestrados por su madre desde Torrevieja: "Cada día es peor"

De izquierda a derecha, Francisco, de 5 años, y Daniel, de 10 años, los menores sustraídos por su madre en Torrevieja.

Más de 110 días han pasado y sigue sin saberse dónde están Daniel y Francisco, dos hermanos por parte de madre de 10 y 5 años, respectivamente, sustraídos por su propia progenitora desde que se los llevara de Torrevieja el pasado mes de septiembre.

Sus padres, Tiberio y Francisco, llevan cuatro meses luchando por tratar de traerlos de vuelta, desde dondequiera que estén, temiendo que Grethel, su madre, pudiera haberlos sacado del país.

Ambos progenitores llevan años de disputas en los juzgados para proteger a los menores de los comportamientos de la madre, que, al ver amenazada la custodia de Francisco, hijo de su última relación con Francisco, decidió llevárselo junto a Daniel, a quien ya había separado de Tiberio desde hacía años.

"La gente me dice que qué tal lo llevamos en estas fechas de fiestas. A mí me da igual qué fechas sean, se han llevado a mi hijo y a Daniel, dos menores; nos da igual qué día sea. Incluso me ofende que me lo digan", asegura Francisco.

El progenitor afirma que la búsqueda continúa como el primer día, pero que"cada día que pasa estamos peor." Es muy preocupante".

Pese al cambio de calendario y a la suma de más de un centenar de días de investigación, destaca que la búsqueda de la Guardia Civil "sigue igual".

Por su parte, Tiberio reconoció en el programa À Punt et busca que durante estos meses no ha tenido vida.

"Lo único que he hecho durante todo este tiempo es publicar una y otra vez en redes sociales. Seguimos sin noticias. No han tenido Navidad y no sabemos qué les estará pasando por la cabeza a los niños", comentó en el programa.

Tiberio lleva sin ver a Daniel desde que tenía tres meses, cuando la madre le dijo que iba a llevárselo de Canarias para ver a sus padres "y nunca más volvió", pero esta nueva sustracción le ha llevado al límite.

"Son dos niños que no saben lo que está pasando y que, en todo caso, si tienen conocimiento de lo que ocurre, tendrán un miedo atroz", lamentó.

Tiberio y Francisco difunden a diario las imágenes de los menores y publicaciones en redes sociales con la esperanza de que alguien los reconozca y se ponga fin a su sustracción.

"Le pido a los padres y a cualquier persona que tenga conocimiento de dónde están escondidos que piensen en los niños, no en si ella o los padres tienen razón o no, porque aquí lo que importa son los niños", declaró en la cadena valenciana.