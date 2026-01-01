El 2026 empieza con 14 detenidos por una masiva estafa desde Alicante: engañaban con falsos mensajes de DGT y banca

Uno de los catorce detenidos en esta red acusada de estafar telefónicamente desde Torrevieja.

El campo de batalla contra la delincuencia tiene en los móviles a uno de los mayores protagonistas de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y el 2026 arranca en la provincia de Alicante con el anuncio de la Guardia Civil del desmantelamiento de una de las mayores redes de estafas telefónicas: 14 detenidos que provocaron pérdidas por más de 200.000 euros.

Es el fruto de una larga investigación que culmina con detenidos procedentes de Ucrania, Rumanía, Marruecos, además de una mujer de nacionalidad española. El trabajo de esta red, exclusivamente dedicada a enviar mensajes por teléfono, aprovechaba marcas de instituciones como la DGT, bancos como Caja Rural y BBVA u operadoras como Digi.

El trabajo empezó en 2024 cuando detectaron un notable incremento de estafas con medios de pago cuyas víctimas se encontraban repartidas por toda España. La clave, detallan, es que los cargos fraudulentos se materializaban principalmente en Torrevieja.

¿Qué es lo que encontraron en tres registros domiciliarios en Torrevieja e intervenir abundante material tecnológico? Según relatan, se trataba de un circuito clandestino flexible dedicado al mercadeo ilícito de medios de pago, tanto físicos como virtuales, estructurado en distintos escalones.

¿Cómo operaban? El éxito en su propósito criminal partía de la división de funciones: responsables técnicos de la obtención ilícita de datos, intermediarios y las denominadas mulas. Estas últimas se encargaban de extraer efectivo y pagos fraudulentos en cajeros automáticos, establecimientos comerciales, salones de juego y casas de apuestas de la Vega Baja.

El engaño se lograba creando enlaces y páginas web fraudulentas que suplantaban a entidades en las que se confía como las mencionadas. Las víctimas que caían facilitaban sus credenciales bancarias y así la red lo aprovechaba para enrolar tarjetas en dispositivos móviles y realizar cargos y extracciones fraudulentas.

Las campañas de envío masivo de mensajes les funcionaron tan bien que hay víctimas en cuarenta provincias de España. Ahora la Guardia Civil destaca que se ha resuelto un elevado número de operaciones fraudulentas relacionadas entre sí.

Entre julio y agosto de 2025, los agentes se centraron en los escalones superiores del entramado: los responsables del enrolamiento masivo de tarjetas. Así registraron un chalet de lujo ubicado en Torrevieja, donde se localizó un auténtico laboratorio de enrolamiento. En él intervinieron 65 teléfonos móviles de última generación, billeteras de criptomonedas, tarjetas prepago anónimas y diverso material informático.

En esta actuación detuvieron a dos personas, una de las cuales ingresaba en prisión por orden del Juzgado de Instrucción número 2 de Torrevieja. Ese fue el primer golpe al entramado ya que lograron evitar la puesta en circulación de numerosos dispositivos que habrían multiplicado exponencialmente las estafas.

Más registros

En una segunda línea de investigación, entre enero y octubre de 2025, los agentes se centraron en una ramificación dedicada a la utilización fraudulenta de tarjetas físicas, principalmente de una conocida entidad bancaria. El cierre fue el registro en otro chalet de Torrevieja, donde detuvieron a tres integrantes del grupo criminal.

A estos se les acusa de utilizar las tarjetas sustraídas para realizar estafas en cajeros automáticos, establecimientos comerciales y salones de juego. Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Orihuela.

La investigación no fue fácil, como reconocen. Las avanzadas medidas de seguridad adoptadas por los delincuentes complicaron el trabajo. El tercer y último paso fue entre el 19 y 24 de noviembre de 2025, cuando detuvieron al resto de integrantes del grupo criminal en distintas localidades de las provincias de Alicante y Albacete, así como en la isla de Ibiza. Todos ellos puestos a disposición de la autoridad judicial.

Los delitos

Los detenidos, once hombres y tres mujeres, tienen edades comprendidas entre los 22 y 52 años. Estos se enfrentan a delitos de estafa continuada, hurto, receptación, falsedad documental, pertenencia a organización criminal y usurpación de estado civil.

Gracias a estas actuaciones se han esclarecido más de 986 estafas, con un perjuicio económico superior a los 200.000 euros, y se ha identificado a cerca de 200 víctimas repartidas por casi todo el territorio nacional. Las investigaciones, dirigidas por el Área de Investigación del Puesto Principal de Torrevieja, continúan abiertas. Por eso concluyen que no descartan la existencia de víctimas en otros países como Lituania, Chipre, Polonia, Francia y Grecia.