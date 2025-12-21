La Policía Nacional desarticula una organización criminal que dispensaba cocaína en Torrevieja y Almoradí

Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo una investigación relacionada con el tráfico de drogas en la que han resultado detenidas cinco personas, tres varones y dos mujeres, de edades comprendidas entre los 35 y 50 años de edad.

Los detenidos formaban parte de un grupo criminal que suministraba sustancias estupefacientes, concretamente cocaína, a redistribuidores de la zona utilizando para ello diferentes domicilios y vehículos, según ha informado este cuerpo en un comunicado.

La investigación policial tuvo su inicio tras diferentes informaciones que indicaban que varios varones estarían dispensando sustancias estupefacientes en las localidades alicantinas de Torrevieja y Almoradí.

Según las informaciones recibidas, se trataba de un grupo criminal dedicado al suministro de sustancias estupefacientes a una menor escala y que a su vez hacía de intermediario con otros redistribuidores locales.

Con el fin de comprobar la veracidad de las informaciones recibidas, se llevaron a cabo una serie de gestiones sobre los investigados, con las que se pudo comprobar la participación de más integrantes de la organización y se determinó que la sustancia la dispensaban desde seis viviendas situadas en las localidades de Rojales, Daya Nueva y Almoradí.

En base a todas las pesquisas realizadas, quedó acreditada la actividad delictiva llevada a cabo por parte de los investigados, por lo que, tras tener indicios suficientes de que se estarían dedicando a la venta de sustancias estupefacientes, se solicitó a la Autoridad Judicial la entrada y registro de seis domicilios ubicados en los municipios de Rojales, Daya Nueva, Catral y Almoradí.

Durante los registros los agentes destacaron el especial cuidado de los investigados para ocultar la droga, hallando distintas clases de sustancias repartidas en diferentes estancias de las viviendas, así como la utilización de una bombona de butano modificada que era utilizada como "caleta" para ocultar alijos de sustancia estupefaciente en su interior.

La operación policial culminó con la detención de cinco personas por delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal, incautándose más de 4,5 kilogramos de cocaína, un kilogramo de pastillas de éxtasis, 16 gramos de MDMA, 14.000 euros en efectivo y seis básculas de precisión.

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Torrevieja (Alicante), decretándose el ingreso en prisión para tres de los detenidos.