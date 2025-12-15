Las impactantes imágenes de una palmera en llamas tras el paso de la borrasca Emilia por la Vega Baja

Una palmera ardiedno en Callosa de Segura, junto a una calle inundada en Orihuela. MeteOrihuela

Es probable que muchos alicantinos no hayan pegado mucho ojo esta noche debido a la melodía un tanto fuerte de los truenos y a la intensidad luminosa de los rayos de la tormenta que ha traído la borrasca Emilia.

Concretamente, ha dejado abundantes precipitaciones en la comarca de la Vega Baja durante las últimas horas, destacando especialmente la intensidad registrada en Orihuela.

Según los datos recogidos por MeteOrihuela, la ciudad acumuló 61 litros por metro cuadrado, de los cuales 45 cayeron en apenas 50 minutos, reflejando la fuerza con la que el sistema tormentoso afectó la zona.

Las lluvias fueron más moderadas en el resto de municipios, aunque generalizadas. Se registraron 33 l/m² en Callosa de Segura, 30 en Rafal, 26 en Almoradí, Cox, Granja de Rocamora y Albatera, y entre 18 y 23 l/m² en localidades como Guardamar del Segura, Benejúzar, Pilar de la Horadada o San Isidro.

Durante toda la noche, varios vecinos que no podían pegar ojo han grabado el rastro que ha dejado la borrasca por algunas localidades, como el impactante vídeo de Paula Ballesta que ha compartido MeteOrihuela en su cuenta de X.

En él, se distingue a una palmera devorada por las llamas tras caer un rayo sobre ella en el barrio de San José en la localidad de Callosa de Segura.

Esta madrugada, vecinos de Orihuela también han grabado cómo un individuo sacaba su coche de un garaje por miedo a que este se inundara a causa de las fuertes precipitaciones y los torrentes de agua que ya acumulaba el suelo.

Este episodio, asociado al frente frío de Emilia, se suma a la sucesión de perturbaciones que han cruzado la Península durante la primera mitad de diciembre, dejando un notable contraste entre zonas con lluvias torrenciales y otras con escasos acumulados.

Los servicios meteorológicos mantienen la vigilancia por posibles nuevos frentes durante los próximos días.

