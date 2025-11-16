La fatal suerte de Martín, el joven fallecido por la caída de una palmera en Torrevieja tras perder a sus padres

La fatal suerte de Martín Pérez Aniorte ha teñido de luto Torrevieja. El joven de 22 años murió el pasado viernes aplastado por una palmera mientras conducía, dejando a una hermana que queda sola tras la muerte de sus padres años antes.

La pérdida ha sido especialmente sentida por amigos, compañeros, conocidos y alicantinos en general por las condiciones del fallecimiento y los trágicos años que atravesaba la familia.

Martín iba conduciendo por la carretera CV-905 sobre las 17:00 como un día cualquiera cuando una palmera afectada por el picudo se desplomó y cayó justo sobre el vehículo.

Al llegar el equipo de bomberos se encontraron con la palmera caída en el lado izquierdo del vehículo, sin que pudieran hacer nada por salvar al joven.

La víctima era estudiante del Colegio Cuba de Torrevieja, que ha lamentado "la pérdida de nuestro querido alumno".

"El equipo docente, no docente y todas las familias de su escuela queremos dar nuestro más sincero pésame. Hoy su luz brilla más que nunca en el cielo", han señalado en un comunicado.

Cientos de personas han mostrado sus condolencias por lo sucedido y han lamentado la fatal suerte de una familia a la que han acompañado las desgracias en los últimos años.

Testigos del accidente afirman que la palmera estaba hueca y podrida por la acción del picudo y que tan solo corría una leve brisa en el momento del accidente.

Decenas de torrevejenses han pedido responsabilidades al Ayuntamiento de Torrevieja para que se revise el arbolado y que este tipo de sucesos no vuelvan a ocurrir.

Por otro lado, en esa misma carretera, hace dos años murió un motorista de 35 años tras colisionar de madrugada contra una palmera.

Dos muertos en Castellón

En la semana que se celebra el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico (16 de noviembre), la Comunitat Valenciana ha vivido una de sus semanas más mortales de 2025.

El último accidente mortal ocurrió ayer cuando un vehículo con cinco pasajeros se precipitó por un barranco en la localidad castellonense de Benassal, dejando dos muertos y tres heridos de unos 20 años.

El accidente se produjo anoche en la CV-166, alrededor de las 22 horas, por causas que todavía no se han confirmado, y en el mismo los cinco ocupantes del vehículo quedaron atrapados.

Tras la intervención de los Bomberos del Consorcio de la Diputación de Castellón los tres heridos fueron excarcelados, atendidos y evacuados a centros sanitarios, mientras que la Guardia Civil se hizo cargo del levantamiento de los cuerpos de los dos fallecidos.