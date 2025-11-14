Detenidos tres jóvenes por el asesinato de Christian, el sueco arrastrado en coche tras robarle el móvil en Torrevieja

El coche con el que atropellaron a Christian captado por cámaras de seguridad.

Los tres presuntos autores de arrastrar mortalmente a Christian J., un empresario sueco de 31 años, en el centro de Torrevieja después de robarle el móvil han sido detenidos por la Policía Nacional y de la Guardia Civil en una operación conjunta.

Los autores, de 21 y 22 años, formaban parte de un grupo criminal asentado en un barrio de la ciudad de Alicante y estaban ocultos tras conocer la gravedad de los hechos.

Los trabajos de investigación permitieron ubicarlos y detener a dos de ellos el día 10 de noviembre, y el tercero el día 12. Dos de ellos han ingresado en prisión y el otro está en libertad con medidas cautelares.

El suceso ocurrió cuando Christian caminaba con su pareja el pasado 3 de octubre a las 04:00 h por una céntrica calle de Torrevieja cuando fue abordado por tres personas que circulaban en un turismo y se detuvieron a su altura con la excusa de preguntarles por una ubicación desde el interior del coche.

Una vez captada su atención, uno de los ocupantes del vehículo le solicitó al hombre que les mostrara una ubicación en su teléfono móvil y aprovechando que éste se aproximaba poniendo el terminal a su altura, se lo arrebataron y emprendieron la marcha del vehículo a toda velocidad.

Durante la huida, los autores arrastraron al hombre con el vehículo durante varios metros hasta impactar contra unos contenedores, abandonándolo herido en el suelo mientras su pareja pedía ayuda.

El sueco falleció cuatro días después a causa de las graves heridas en el Hospital de Elche, donde estaba ingresado en estado crítico por la brutalidad del ataque.

Tras una investigación en la que se realizó una meticulosa inspección ocular en el escenario de los hechos y se tomó declaraciones a varios testigos, se pudo identificar a los sospechosos.

Los arrestados cuentan con numerosos antecedentes por robos con violencia mediante un modus operandi similar: uno de los ocupantes del vehículo solicita a la víctima que muestre la ubicación en su teléfono, lo arrebata cuando está a su alcance y el conductor inicia la marcha bruscamente, empleando la violencia si es necesario para consumar el robo.

En esta ocasión, se les imputan los delitos de homicidio, robo con violencia, pertenencia a grupo criminal, omisión del deber de socorro y contra la seguridad vial.

El pasado 13 de noviembre, los tres detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Alicante en funciones de guardia, que decretó prisión provisional para dos de ellos y libertad con medidas cautelares para el tercero.

Las diligencias instruidas por la Guardia Civil han sido trasladadas al Juzgado de Instrucción número 4 de Torrevieja, órgano que entiende de la causa.

La investigación ha sido desarrollada por el Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Torrevieja, que ha contado con la colaboración del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Norte de la Policía Nacional de Alicante.