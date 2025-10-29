Torrevieja aprueba un presupuesto de 187,7 millones para 2026 con un aumento del 11,38% y refuerzo de políticas sociales

El Pleno del Ayuntamiento de Torrevieja ha aprobado esta mañana, en sesión plenaria, el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2026, con los votos favorables del Partido Popular, VOX y Sueña Torrevieja, y los votos en contra del PSOE.

El nuevo presupuesto asciende a 187.732.919,75 euros, lo que representa un incremento del 11,38% respecto al año anterior.

Durante su intervención, el concejal de Economía y Hacienda, Domingo Paredes, destacó que se trata de unos presupuestos "sociales, económicos y sostenibles", orientados a fortalecer las políticas sociales, consolidar el empleo público, impulsar la inversión y mantener el compromiso de no aumentar la presión fiscal sobre los torrevejenses.

Paredes agradeció especialmente el apoyo de VOX y Sueña Torrevieja, este último grupo municipal por sus enmiendas positivas incorporadas a la versión final del documento.

Subrayó que "estos presupuestos nacieron con la participación ciudadana y se consolidan con el consenso político", al incorporar aportaciones de vecinos y partidos de la oposición. "Es un presupuesto que suma, cohesiona e impulsa la ciudad hacia la Torrevieja que la ciudadanía demanda", afirmó el edil.

El presupuesto para 2026 mantiene congelados todos los impuestos y tasas, sin aplicar la actualización del IPC, y consolida las rebajas fiscales del IBI de ejercicios anteriores.

"Mientras otros ayuntamientos aumentan los impuestos, Torrevieja mantiene la moderación fiscal y continúa mejorando los servicios públicos", señaló Paredes.

Principales ejes

Refuerzo de las políticas sociales: más de 1 millón de euros para empleo, 1,07 millones para atención a dependientes y 350.000 euros para ayudas económicas individualizadas (PEIS).

Apoyo a las familias y mayores: 300.000 euros para conciliación familiar y maternidad, y 400.000 euros en ayudas a pensionistas.

Impulso a la economía local: ayudas para comerciantes, hosteleros y emprendedores, con 220.000 euros para la lanzadera de empresas y 170.000 euros para compensar las obras del Mercado de Abastos.

Compromiso ambiental: más de 9 millones de euros destinados al mantenimiento de zonas verdes, creación del nuevo parque del Alto de la Casilla y proyectos de renaturalización urbana.

Ayudas sociales

El presupuesto incorpora tres nuevas ayudas que refuerzan el compromiso municipal con la salud, la juventud y las familias:

• 50.000 euros para un programa de apoyo a menores con cáncer y sus familias durante los procesos de rehabilitación.

• 30.000 euros para programas de actividad física y rehabilitación dirigidos a personas con enfermedades neurodegenerativas.

• 200.000 euros en ayudas a la emancipación juvenil, destinadas a facilitar el acceso al alquiler de vivienda.

Estas medidas amplían el alcance de las políticas sociales y responden a nuevas realidades y necesidades emergentes.

El concejal recordó además que las cuentas cumplen con los principios de estabilidad presupuestaria y regla de gasto fijados en el Plan Económico-Financiero 2025–2026, garantizando la sostenibilidad financiera del Ayuntamiento.

Inversiones públicas

Las inversiones para 2026 alcanzan un máximo histórico de 46,7 millones de euros, destinados a mejorar infraestructuras, espacios públicos y equipamientos municipales.

Este esfuerzo inversor permitirá culminar proyectos estratégicos y desarrollar nuevas actuaciones de impacto urbano y social.

Destacan las intervenciones incluidas en el Plan de Actuación Integrado (PAI), cofinanciado con fondos europeos FEDER, que fomentarán la regeneración de los barrios del Acequión y San Roque, junto con la creación de nuevos parques y zonas verdes, como el futuro Parque del Alto de la Casilla, concebido como un nuevo pulmón verde para la ciudad.

El plan incluye también actuaciones de eficiencia energética, digitalización, mejora del transporte público y renovación de infraestructuras básicas, con el objetivo de seguir modernizando Torrevieja y situarla a la vanguardia en sostenibilidad y calidad urbana.

"Con este presupuesto, Torrevieja avanza con paso firme", concluyó Domingo Paredes. "Es un presupuesto que une y proyecta el desarrollo de una ciudad dinámica, solidaria, moderna y en constante crecimiento."