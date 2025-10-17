Orihuela celebra el aniversario del nacimiento de Miguel Hernández con un viaje a su infancia: "Nuestro poeta más universal"

Octubre entra en su segunda quincena en Orihuela con ese aire de poesía que solo conoce bien quien ha paseado por sus calles al ritmo de los versos de Miguel Hernández.

Como cada año, su recuerdo se cuela en los rincones históricos y las conversaciones de quienes sienten la ciudad, y este 30 de octubre, al cumplirse un aniversario más de su nacimiento, la agenda cultural está dedicada a poner en valor su figura, con actividades que exploran sus raíces y su legado.

En este sentido, la cita más esperada llega el 30 de octubre, cuando Orihuela invita a recorrer la “Casa Natal y Casa-Museo de Miguel Hernández”.

Entrar en la casa natal de Miguel Hernández es aprender a mirar la ciudad con sus ojos, pues las paredes blancas guardan aún la voz de un niño que soñaba entre naranjos y libros prestados.

Convertida hoy en museo, su humilde arquitectura acoge las huellas de una vida hecha de palabras, silencios y resistencias.

En sus habitaciones se respira la memoria viva del poeta, con objetos cotidianos, imágenes familiares y el murmullo de quienes vienen a rendir homenaje.

Es un espacio pequeño, pero inmenso en significados, testimonio de un pasado que sigue siendo raíz para todos los que aman la literatura y la dignidad de la cultura popular.

Otras actividades

Además de honrar la memoria del poeta, la capital de la Vega Baja ha preparado una serie de actividades culturales abiertas a todos los públicos.

A partir del 18 de octubre, Orihuela abre sus templos, sus cofradías y los tesoros de la Semana Santa en el marco de la Red Europea de Celebraciones, invitando a quienes buscan comprender el alma de la ciudad desde su devoción, sus pasos y sus misterios.

El 18 y el 25, las rutas se convierten en un viaje entre esculturas y antiguos rituales, una oportunidad perfecta para descubrir una herencia artística única y sentir la historia vibrar en procesiones silenciosas y pasión compartida.

Todas las actividades son gratuitas, pero el aforo es limitado y la inscripción previa imprescindible. Las reservas se pueden hacer, semana a semana, en la web oficial de turismo de Orihuela.

En definitiva, en octubre, Orihuela celebra no solo un nombre, sino una forma de estar en el mundo, hecha de infancia, memoria y dignidad. Así se siente el aniversario de Miguel Hernández, "el poeta más universal de nuestra ciudad", tal y como lo recuerda el concejal de turismo, Gonzalo Damián Montoya.