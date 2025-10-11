Emergencias activa el Plan de Inundaciones en Pilar de la Horadada por desbordamiento del Tajo-Segura

Inundaciones durante la noche por la dana Alice en Pilar de la Horadada (Alicante). EP

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha establecido en la madrugada de este sábado, a las 2.45 horas, la situación 1 del Plan Especial frente al Riesgo de Inundaciones en Pilar de la Horadada (Alicante) por el desbordamiento del canal Tajo-Segura.

Esta es una de las incidencias nocturnas en el marco de la dana Alice, por la que este sábado el litoral de Valencia y Castellón, el interior sur de Valencia y el litoral norte de Alicante están en alerta naranja por lluvias; mientras que el resto de la Comunitat Valenciana está en alerta amarilla.

Al respecto, el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante ha precisado que en Pilar de la Horadada se ha establecido durante la madrugada un puesto de mando avanzado (PMA) por el riesgo de desbordamiento del canal Tajo-Segura, que ha obligado a declarar Situación 1 del Plan Especial frente al Riesgo de Inundaciones.

En estos momentos, el PMA se ha desconvocado y quedan en la zona cuatro dotaciones de bomberos forestales en modo preventivo, han señalado los bomberos.

Durante la noche, alrededor de las 2.25 horas, Emergencias ha precisado que se han realizado desalojos en las pedanías de Pilar de la Horadada de Los Campillos, Almazara y Los Villenas, que residían en "zonas vulnerables al desbordamiento del trasvase", ha puntualizado el Ayuntamiento.

En concreto, el consistorio ha indicado que un total de 72 personas han sido evacuadas al edificio del CIS, entre las que se encuentran 18 menores de edad, dos personas con movilidad reducida y cinco mascotas.

Emergencias ha apuntado que a las 8.00 horas de esta mañana han regresado a sus viviendas, con información de la Policía Local.

Asimismo, el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante ha realizado, entre las 18.00 del viernes y las 07.30 del sábado un total de 20 intervenciones repartidas en 12 localidades, entre las que destaca Pilar de la Horadada con cinco intervenciones, a la que siguen con dos Elche, Orihuela y Sant Vicent del Raspeig.

Las intervenciones fueron "de mayor importancia", especialmente en Pilar de la Horadada, y estuvieron principalmente enfocadas a achiques de agua, filtraciones de aguas en viviendas y vehículos bloqueados por el agua que no podían proseguir su marcha.

De hecho, han realizado el rescate de una conductora en el interior de su vehículo, también en Pilar de la Horadada.

Además, cerca de las 22.00 se cortó la AP-7, en el kilómetro 774 a la altura de Pilar de la Horadada en ambos sentidos por inundación de la carretera. Además, el consistorio ha indicado que el túnel de la AP-7 se ha cerrado al tráfico en ambos sentidos porque ha entrado agua.

En estos momentos, los bomberos no mantienen abierta ninguna intervención por fuertes lluvias. Los picos de las llamadas han tenido lugar entre las 19.45 hasta la 01.00 de este sábado.

Cortes de tráfico

El Ayuntamiento ha explicado que no se han recibido incidencias por sótanos anegados, pero una decena de vehículos se han quedado estancados en las vías por acumulación de barro y agua.

De madrugada han comenzado la tarea de quitar el barro y las piedras que el arrastre ha dejado en la CV-925, que va hacia Pinar de Campoverde, avenida de Lo Monte, avenida Felipe VI, rotonda del toro, avenida de la Torre , avenida de La Venta, avenida de Las Salinas, ya que todas se encuentran cerradas al tráfico. Todos los operativos "están en marcha para restablecer cuanto antes la circulación".

El consistorio ha rogado a la población que evite los desplazamientos "por encontrarse la mayoría de las carreteras con piedra y barro" y que no salgan de sus casas hasta que la situación meteorológica no mejore. Además, ha solicitado que se mantengan informados por las indicaciones en los canales oficiales del Ayuntamiento.