Las impactantes imágenes que han dejado las lluvias en la Vega Baja: calles inundadas y cielo negro

Este lunes, la comarca de la Vega Baja ha sufrido fuertes lluvias que provocaron inundaciones en varias zonas, llevando al cierre de instalaciones, suspensión de clases y diversas incidencias en la vía pública.

Al igual que en buena parte de la provincia de Alicante y de la Región de Murcia, los episodios de fuertes lluvias han dejado imágenes impactantes en la comarca:

Ante los principales efectos de este temporal, varias calles y accesos de municipios como Orihuela, Cox y Callosa de Segura se vieron anegados, con cortes puntuales de tráfico y cierre de instalaciones deportivas y municipales por seguridad.

Por otro lado, en localidades como Redován, San Miguel de Salinas y Guardamar del Segura, se cancelaron actos festivos y todas las actividades al aire libre debido al riesgo de precipitaciones intensas.

En Torrevieja, las lluvias han dejado imágenes de calles inundadas durante esta madrugada, cuando se han acumulado hasta 40 litros por metro cuadrado en algunos puntos de la ciudad.

En este sentido, varios municipios implementaron medidas preventivas, suspendiendo la actividad escolar y otras dependencias municipales.

Alerta naranja

Este martes a las 12 horas finaliza la alerta naranja por lluvias con riesgo importante, tras dejar unos acumulados que superaron los 60 litros por metro cuadrado en una hora y hasta 100 litros en 12 horas en algunos puntos de Alicante y Vega Baja.

Incidencias

El temporal ha dejado algunas incidencias en la comarca de la Vega Baja:

En Orihuela, el cielo negro apuntaba a los oriolanos, por lo que el área municipal de Emergencias recomendó evitar estacionamientos en zonas susceptibles de inundación, minimizar desplazamientos y prestar atención solo a información oficial.

Los servicios de emergencia atendieron incidencias por achiques de agua y rescates en distintos puntos de la comarca, sin lamentar daños personales graves hasta el momento.

Ante este panorama, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activó el aviso de nivel amarillo y posteriormente naranja por las precipitaciones persistentes y probabilidad de tormentas fuertes.

Resumen regional

Las lluvias afectaron especialmente durante la tarde y noche, con acumulados significativos pero variables según el municipio.

Aunque no se han reportado víctimas, muchos municipios permanecen en alerta amarilla este martes y las actividades escolares y municipales continuarán suspendidas en algunos municipios hasta nuevo aviso por precaución.

Esta situación climatológica representa uno de los temporales más notables de los últimos meses en la zona, confirmando la vulnerabilidad de la Vega Baja a episodios de lluvias intensas y repentinas.