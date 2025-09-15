Sanidad firma un nuevo acuerdo laboral para el personal del departamento de Torrevieja con mejoras retributivas

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha encabezado este lunes la firma del nuevo acuerdo que regula las condiciones laborales del personal laboral subrogado en el departamento de salud de Torrevieja.

Según informa Efe, el documento, alcanzado tras el proceso de negociación entre la Conselleria y las organizaciones sindicales, mejora la situación del personal afectado y amplía las medidas ya adoptadas en 2024, según informó la Generalitat.

Entre los avances más relevantes se incluye la reducción de la jornada anual en los turnos de mañana, tarde y noche, con compensaciones específicas durante la fase de adaptación. Igualmente, las horas de formación voluntaria reconocidas como tiempo de trabajo efectivo aumentan de 20 a 28 horas anuales.

El acuerdo contempla también un refuerzo económico en conceptos como guardias presenciales, nocturnidad, turnos y festivos, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025.

Este nuevo marco se enmarca en el procedimiento iniciado con el Decreto 164/2021, que regulaba la subrogación del personal tras la finalización del contrato de concesión para la gestión de este servicio público.

Gómez ha recordado que dicha reversión se llevó a cabo de manera “precipitada y sin planificación”, primando motivos ideológicos, lo que ha obligado al actual gobierno a trabajar en la equiparación de las condiciones laborales.

También ha señalado que en mayo de 2023 se suscribió un pacto entre la anterior Conselleria y los representantes de los trabajadores con medidas previstas hasta 2028, pero este no llegó a materializarse al carecer de la tramitación e informes imprescindibles.

Por ello, ha subrayado que la firma actual cumple todos los requisitos formales necesarios y refleja la voluntad de dotar de estabilidad laboral, equidad en las retribuciones y mejores condiciones en el sistema sanitario público valenciano.

Según ha destacado, se trata de un ejemplo de consenso y diálogo social que fortalece la calidad asistencial en el área de Torrevieja, a la vez que refuerza el compromiso de la Generalitat con la mejora del empleo público y los servicios sanitarios.

La Conselleria ha señalado que tanto la dirección del departamento como los representantes sindicales han valorado positivamente el respaldo institucional recibido y la voluntad de entendimiento que ha permitido llegar a este acuerdo, que se integrará en el convenio colectivo vigente.