La Generalitat pide frenar el derribo de las casas de la playa de Babilonia para proteger su valor etnológico

Casas en régimen de concesión de la Playa babilonia de Guardamar.

La Generalitat ha pedido al Gobierno central la paralización temporal de las actuaciones previstas en las casas de la playa de Babilonia, situadas en Guardamar del Segura.

Según informan desde Europa Press, el objetivo es preservar este conjunto habitacional, considerado un “núcleo urbano de notable interés etnológico” y, por tanto, parte del patrimonio cultural.

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo ha trasladado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la necesidad de adoptar medidas que impidan el derribo de estas viviendas.

Según el Consell, su desaparición supondría “un perjuicio irreparable” para el patrimonio de la localidad debido al valor etnológico de este enclave.

El ejecutivo autonómico recuerda, además, que la normativa vigente otorga a la Conselleria con competencias en Cultura la capacidad de suspender cautelarmente cualquier intervención sobre bienes muebles o inmuebles que puedan estar protegidos por la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano, siempre que se estime que dichos valores se encuentran en riesgo.

Por ello, también se ha instado al Ayuntamiento a poner en marcha las acciones necesarias para garantizar la suspensión de las obras.

La resolución se produce después de que la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio sometiera a consulta pública previa el borrador del reglamento para tramitar la declaración de núcleos con valor etnológico.

Una medida que, según el Consell, ya ha sido trasladada a los vecinos afectados con la finalidad de frenar la demolición de las casetas situadas en la franja litoral.

En palabras del gobierno valenciano, con esta decisión se pretende evitar el derribo inminente del conjunto de viviendas y salvaguardar este espacio costero, incluido en la Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana.

Grito de auxilio

El pasado fin de semana, la "Marcha de la Arena" llevó a pie a muchos vecinos de Guardamar del Segura, de Playa Babilonia, hasta la Subdelegación del Gobierno en Alicante "denunciando situaciones incomprensibles y con un amplísimo apoyo social".

En la Subdelegación, entregaron una carta dirigida a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen y al secretario de Estado, Hugo Morán, para "solicitar su auxilio".

En la misiva, piden audiencia antes del 15 de septiembre (fecha decretada para los derribos de 60 viviendas de Playa Babilonia) para preservar el "centenario enclave del litoral alicantino y guardamarenco" que "representa un estilo de vida e imagen tradicional de nuestra fachada marítima que no podemos echar a perder".