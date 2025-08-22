Torrevieja, la ciudad que más población ganó en 2023, dará 450 euros por cada nacimiento: "Queremos dar oportunidades"

El Ayuntamiento de Torrevieja pondrá en marcha un programa de ayudas directas de 450 euros por cada nacimiento con el objetivo de apoyar a las familias y fomentar la natalidad en el municipio.

La medida, anunciada por el concejal de Servicios Sociales, Óscar Urtasun, se enmarca en la estrategia del consistorio para hacer frente al descenso demográfico que afecta a toda España y a la Comunidad Valenciana.

“Con estas ayudas, queremos dar más oportunidades a las familias y acompañarlas en los primeros momentos de la crianza, que sabemos que suponen un esfuerzo económico adicional”, explica Urtasun en una conversación con EL ESPAÑOL.

En lo que va de 2025, la ciudad de mayor tamaño de la comarca de la Vega Baja ha registrado un total de 318 nacimientos, tras un 2024 que ha dejado a 648 recién nacidos y un 2023 con 706.

Reto demográfico

El concejal subraya que el descenso de la natalidad no solo repercute en el equilibrio poblacional, sino también en el mantenimiento de los servicios públicos, la sostenibilidad del sistema social y la cohesión comunitaria a largo plazo. “No hablamos solo de cifras, sino del futuro de la ciudad”, apunta.

En este sentido, Torrevieja, ciudad española que más población ganó en 2023 según el Instituto Nacional de Estadísticas, quiere consolidar ese crecimiento con medidas que hagan de la localidad un lugar atractivo para vivir, trabajar y formar una familia.

Este pago único lo podrán recibir los padres o adoptantes empadronados en los 3 últimos años en Torrevieja, y que a su vez empadronen al bebé en la ciudad.

Presente y futuro

Desde el Ayuntamiento remarcan que la ayuda de 450 euros no se entiende únicamente como una subvención puntual, sino como una apuesta estratégica por el bienestar social.

“Es una inversión en el presente, porque ofrece un respaldo real y tangible a las familias, y también en el futuro, porque refuerza el compromiso de Torrevieja con una ciudad viva, joven y sostenible en términos sociales y económicos”, asegura Urtasun.

Con este plan, el consistorio busca reducir las barreras económicas que a menudo condicionan la decisión de ampliar la familia y, al mismo tiempo, fortalecer la estabilidad demográfica de uno de los municipios con mayor dinamismo poblacional de España.