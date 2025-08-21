500 vecinos de Guardamar estallan ante el Ayuntamiento por el deterioro de las Casas de Babilonia

Más de 500 vecinos de Guardamar del Segura salieron a las calles del pueblo el pasado miércoles, 20 de agosto, para exigir medidas y denuncian la inacción del Ayuntamiento ante la erosión de las centenarias Casas de Babilonia.

La Asociación de Vecinos Guardamar Playa convocó una marcha en la que se recorrió parte del municipio hasta la Plaza del Ayuntamiento para requerir "medidas urgentes sobre las playas, en grave erosión desde hace más de 30 años, con ocasión y acelerada, de las actuaciones en la desembocadura del Segura".

Desde el colectivo lamentan que esta falta de seguridad física en el litoral "afecta de lleno" a la seguridad jurídica de las cien familias en Babilonia.

"Estas centenarias viviendas son concesiones administrativas llamadas a otorgar su prórroga tras la reforma de la Ley de Costas en 2013 tal y como estableció el Parlamento Europeo. Reconocido su derecho por el Tribunal Supremo, es el deficiente estado del litoral el que provoca que no se les reconozcan sus derechos", aseguran.

Los vecinos estallaron con silbatos y pancartas denunciando que, a pesar de décadas de erosión costera, notoria, no se han abordado actuaciones públicas para la protección del dominio público.

Una de las principales quejas de los vecinos es el silencio administrativo del Ayuntamiento de Guardamar del Segura, que acumula cinco requerimientos de acceso a información pública de la AVV Guardamar Playa sin respuesta desde 2019.

Manifestantes reclaman medidas al Ayuntamiento. Somosmediterrania

Por estos hechos, el Síndic de Greuges abrió investigación al consistorio, el cual, también desoyó y dejó sin respuesta este requerimiento de la institución pública de defensa del ciudadano, explican desde el colectivo.

"Tras la investigación que hemos llevado a cabo, concluimos que se han vulnerado los derechos de la persona titular. En concreto, el incumplimiento del derecho de acceso a información pública", informaron desde el Síndic.

"Si este Ayuntamiento se niega a colaborar con el Síndic de Greuges, se hará constar en las resoluciones que ponen fin al procedimiento, así como en los informes anuales, especiales y extraordinarios que emita el Síndic de Greuges ante las Cortes Valencianas, en cuyo caso se indicará también la identidad de las personas responsables", añade el informe de la institución.

Así, califican la actitud del consistorio de "obstaculizadora y comportamiento hostil y entorpecedor".

"El Ayuntamiento de Guardamar también se ha negado en diversas ocasiones a constituir una Mesa de Trabajo o seguimiento con afectados por los problemas del río, playas y ambientales", concluye el Síndic.