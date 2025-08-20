Un hombre intenta asesinar a un portero de un disparo por no dejarle pasar a un local de la Vega Baja

Una disputa entre un cliente y un portero de un local de ocio nocturno de la Vega Baja casi acaba en tragedia después de que el hombre de 45 años disparara al trabajador tras ser expulsado.

El enfrentamiento ocurrió el pasado 1 de julio y el hombre ya ha sido detenido en Almoradí por un presunto delito de asesinato en grado de tentativa.

Tras ser desalojado en un primer momento, el cliente regresó horas después para enfrentarse al portero y, al impedirle su entrada de nuevo, le disparó a corta distancia en el abdomen y huyó rápidamente con un vehículo.

El proyectil le causó lesiones muy graves que requirieron intervención quirúrgica de urgencia.

La investigación, desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Alicante, en concreto por el Equipo de Policía Judicial de Almoradí, se inició la misma noche.

Una vez realizadas diversas gestiones para obtener información y analizado el entorno, los investigadores lograron reducir el cerco sobre el sospechoso, averiguando que el vehículo usado para la huida pertenecía a un familiar, logrando con todos los datos obtenidos identificar al autor del disparo.

Conforme avanzó la investigación, los agentes lograron ubicar en la provincia de Murcia un domicilio en el que se podría encontrar escondido el sospechoso, practicando una entrada y registro con apoyo del Grupo Rural de Seguridad (GRS) de Barcelona.

Al entrar, los investigadores comprobaron que el sospechoso había huido, continuando con las actuaciones operativas para su localización.

Finalmente, el día 30 de julio el presunto autor de los hechos, al que le constan diversos antecedentes, fue localizado y detenido en Almoradí, siendo puesto a disposición del Juzgado de Instrucción nº 1 de Orihuela, quien decretó su ingreso en prisión.