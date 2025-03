¿Políticas de aranceles?: de cuando los sederos de Orihuela lograron que el rey prohibiese el comercio de seda con China

La importancia de la producción de seda en la ciudad alicantina de Orihuela es conocida incluso desde el siglo XIII. Sin embargo, no fue hasta los siglos XVIII y XIX cuando Orihuela se convirtió en una potencia industrial. En todo este largo proceso histórico, sin embargo, no dejaron de surgir problemas con el comercio internacional de este tejido y desde Orihuela y otras ciudades del Levante español lograron imponer políticas arancelarias para sobrevivir frente a los gigantes asiáticos.

En Historia de la Orihuela Foral, un blog de la Universidad de Alicante (UA), se afirma que "el negocio sedero oriolano, al igual que el del resto del levante peninsular, sufrió importantes crisis a lo largo del periodo foral, ya fuere por calamidades naturales como, en caso particular, por los destrozos provocados en las rencillas con los murcianos".

También destacan "la expulsión de los moriscos, de menor relevancia en la producción en Orihuela dado que del cultivo se ocupaban campesinos cristianos pero de importancia (...) en el proceso manufacturero. Además, la importación masiva de seda china vía Macao y Filipinas, de menor calidad pero con un precio más asequible que hizo que los fabricantes de Valencia se decantaran por ella frente al producto autóctono, provocó tal crisis que la ciudad de Orihuela tuvo que enviar un memorándum mediante un síndico a Felipe III para suplicar la derogación de la Real Cédula que permitía la importación de seda china".

Ese documento existe y fue recogido en el libro La declinación de la Monarquía Hispánica en el siglo XVII, coordinado por Francisco José Aranda Pérez en 2004: "A partir de 1588 una nueva coyuntura amenazó a la economía peninsular. Las transacciones de especias habían disminuido en favor de la seda que se incrementó con precios tan bajos que representaban una verdadera amenaza para la producción sedera hispana, pero también para la de Nueva España".

Por eso afirma que en época de Felipe II "según las autoridades, con ese aumento constante se hacía necesario que se pagasen derechos, especialmente cuando el comercio interregional de Nueva España con Perú de estas mercancías orientales había cobrado un auge insospechado, generando entre los mercaderes unos cuantiosos beneficios. El problema aumentaba porqué no sólo comerciaban los residentes en Manila, sino también vecinos de México, sugiriendo el virrey se abonasen derechos de salida del 2’5%"

Ante esta situación el rey Felipe III terminó firmando en 1600 una Cédula Real a propuesta de ciudades del suereste español, entre ellas, Orihuela, "en la que se explicaba claramente el motivo de la prohibición del comercio sedero, la contracción del tráfico atlántico: "«...que se excuse la contratación de las Indias occidentales con la China y se modere la de Filipinas, por haber crecido mucho con la de estos reinos (... y ordenesse preçissamente que cesse la contratación de la China, y que vaya solamente a Philipinas lo que allí e menester, y no más...».

No obstante, las órdenes reales no terminaron de cumplirse y una nueva Cédula Real señalaba: «...ay mucho descuido en la guarda y observancia de lo que por tantas cédulas del Rey mi Señor, que haya Gloria, esta ordenado acerca de que no se naveguen esas provincias ni se vendan en ellas sedas ni otras mercaderias de la

China, y que esto causa el llevarse dese Reyno cada año mucha quantidad de plata de

particulares a la Nueva España, que es tanta como la que viene a estos Reynos...»".

A la postre, señala el estudio "a pesar de estas prohibiciones, el comercio filipino con Nueva España siguió en forma de contrabando, perjudicando con ello las ventas de la seda hispana en América".