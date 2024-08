Torrevieja impulsa el modelo "playas inteligentes" para informar sobre el estado del mar en tiempo real

El Ayuntamiento de Torrevieja y su Laboratorio Universitario de Turismo Inteligente (TI·LAB), en estrecha colaboración con Proyecto Mastral, han presentado el proyecto "PlayasInteligentes.es". Una iniciativa que está siendo desarrollada por la empresa SensingTools y se inscribe dentro del marco del proyecto de investigación CHAN-TWIN, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN/AEI) y la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU/PRTR.

La presentación de este proyecto piloto ha corrido a cargo de la concejal de Turismo, Rosario Martínez, el edil de Playas y Medio Ambiente, Antonio Vidal, los profesores e investigadores torrevejenses José María Cecilia (Universitat Politècnica de València) y Marco Antonio Celdrán, coordinador técnico del Laboratorio Universitario de Turismo Inteligente de Torrevieja (TILAB), y Ricardo Granados, de Proyecto Mastral.

El proyecto "PlayasInteligentes.es" se enmarca en el contexto de actuaciones definidas en la "Estrategia de Turismo de Torrevieja" y, más concretamente, en la gestión de playas y espacios naturales en clave inteligente.

Esto es, en la implementación de herramientas tecnológicas para la gestión y mejora de la experiencia de importantes recursos locales como las playas y los espacios naturales, dos elementos que se establecen como recursos clave de la ciudad, al presentar un gran poder de atracción y concentrar la mayor parte de actividades turístico-recreativas que se desarrollan en el municipio.

El concepto o enfoque playas inteligentes surge del modelo Destino Turístico Inteligente (DTI) propuesto por el Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas (Invat.tur), supone una especialización dentro de la estrategia DTI de un recurso de enorme valor, cuya estrategia queda alineada con los objetivos del plan DTI municipal.

Una playa inteligente puede definirse como un escenario de aplicación tecnológica donde se desarrollan actividades directamente relacionadas con el mar, como pueden ser las actividades náuticas (fondeos, navegación, plataformas, etc.) o deportivas (buceo, snorkel, natación, etc.), o con la zona de arenal, como la prestación de servicios (chiringuitos, zonas de hamacas, clubes deportivos, etc.), paseos marítimos y zonas de servicios por cercanía (restaurantes, zonas de ocio, oficinas de información, servicios de seguridad, vigilancia y socorro, etc.).

Este proyecto nace como una extensión del trabajo realizado en el Parque Natural de la Laguna de la Mata y Torrevieja, donde se ha desarrollado un gemelo digital para promover un turismo más sostenible.

Ahora, esta tecnología se adapta a las playas de Torrevieja, permitiendo a los ciudadanos mejorar su experiencia turística gracias a la información en tiempo real sobre el estado medioambiental, la ocupación y el acceso a las playas del municipio.

Para ello, a través de una aplicación intuitiva y fácil de usar, los usuarios podrán acceder a datos en tiempo real sobre el estado meteorológico, las condiciones del mar, la bandera desplegada en la playa, y recibir alertas sobre posibles peligros como presencia de medusas o vertidos.

Además, la aplicación ofrece información sobre los servicios cercanos, la distancia a cada playa desde la ubicación del usuario y la ocupación actual de cada una de ellas.

La aplicación de este enfoque de gestión inteligente a las playas de Torrevieja permitirá dar respuesta a los distintos perfiles de usuarios, con el objetivo final de mejorar la experiencia del usuario, facilitar más información a las empresas prestatarias de servicios y proporcionar a los gestores del destino información que facilite la mejora de la gestión y conservación.

La innovación y la tecnología se presentan, así como factores clave para garantizar su sostenibilidad social, económica y ambiental de las playas de Torrevieja.

En su primera fase de aplicación, este proyecto pretende identificar aspectos clave de uso por parte de los usuarios para avanzar en una aplicación tecnológica adaptada a las necesidades de usuarios y gestores.

Es por tanto un proyecto piloto que nace con la intención de ir definiendo un modelo adaptado a las necesidades de la ciudad, fomentando para ello la participación ciudadana, invitando a los usuarios a compartir opiniones y experiencias.

Los ciudadanos que quieran acceder al proyecto y toda la información disponible deben entrar en la web playasinteligentes.es. Con "PlayasInteligentes.es", Torrevieja da un paso más hacia la integración de la tecnología en la gestión de sus recursos naturales, promoviendo un turismo más informado, seguro y sostenible, siguiendo el marco de actuaciones definido en su Estrategia de Turismo.