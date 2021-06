El alcalde de Orihuela pide al archivo de su causa laboral y anuncia demandas contra Sanidad

El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana (PP), declaró ayer por la denuncia de la Inspección de la Conselleria de Sanidad (dirigida por la socialista Ana Barceló), de no haber trabajado de 2007 a 2011 tras un grave problema de salud.

Bascuaña defendió ante juez, como el resto de testigos solicitados por la Fiscalía, que no pudo trabajar como inspector médico porque "nunca he sido inspector médico y por tanto no podía trabajar en ese cargo".

Para el alcalde, "no solo mi testimonio y aportaciones dejan claro y patente que sí trabajé y, modestia aparte, quiero confiar en que lo hice bien; sino todas las declaraciones de los testigos que se han presentado, que ha pedido el fiscal, han corroborado que cumplí con mis funciones".

Archivo y sobreseimiento

Bascuñana, que ya trabaja en el escrito para solicitar el archivo de la causa y su sobreseimiento tras las declaraciones de los testigos, aseguró que llevará a cabo las acciones legales pertinentes para restituir su derecho al honor, el de su familia, amigos e incluso el de la corporación municipal.

Y es que se ha reiterado en todo el proceso su condición de alcalde cuando los hechos denunciados se refieren a una época en la que él no era alcalde. De hecho, se lo ha preguntado al juez, aseguró, que le ha confirmado que comparece como médico del sistema público de la Sanidad valenciana, no como alcalde.

Bascuñana calificó de patraña inventada por la inspectora que firma el informe la única prueba de la acusación. "Es algo absolutamente inexplicable" que se haya hecho este informe y "que, firmado en diciembre de 2018 no se nos diese oportunidad de leerlo hasta un año después".

Además, ahondó en el hecho de que cuando en el juicio se preguntó a la inspectora que explicase por qué debía haber trabajado como "inspector médico", ésta aseguró que lo había leído en los medios de comunicación.

"Hay quien está dispuesto a valerse de la Justicia para sus fines políticos", resumió, antes de afirmar que él cree en otro tipo de política y de gestión. Bascuñana ha querido dejar claro que esta situación "solo se puede combatir con seriedad, rigor y la tranquilidad de conciencia de saber que todo lo que has hecho, lo has hecho correctamente".

Previamente, en una sesión plenaria del Ayuntamiento el alcalde aseguró que "la mentira no se convierte en realidad por mucho que ustedes la repitan", dijo dirigiéndose a los concejales del PSOE que exigieron mediante moción su dimisión. Habló de "linchamiento mediático" y de "abuso de las administraciones" por parte de los socialistas después de que todos los testigos hayan declarado que trabajó en "adscripción funcionarial" en el periodo investigado ejerciendo sus funciones como correspondía.