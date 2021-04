Bascuñana desmonta las acusaciones del PSOE por su pasado laboral en el pleno de Orihuela

El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana (PP), calificó ayer en el pleno municipal ordinario de "patraña y montaje" las acusaciones llevadas por el PSOE a Fiscalía sobre su supuesta inactividad laboral pese a percibir sus nóminas de 2007 a 2013. "Tengo la conciencia muy tranquila. Trabajé mucho y trabajé bien. Y por supuesto, no voy a dimitir".

"La mentira no se convierte en realidad por mucho que ustedes la repitan", dijo dirigiéndose a los concejales del PSOE que exigieron mediante moción su dimisión. Habló de "linchamiento mediático" y de "abuso de las administraciones" por parte de los socialistas después de que todos los testigos hayan declarado que trabajó en "adscripción funcionarial" en el periodo investigado ejerciendo sus funciones como correspondía.

Bascuñana debía haber declarado ayer ante la titular de Juzgado de Instrucción número 1, pero al final logró el aplazamiento precisamente por el pleno municipal. Es por eso por lo que el PSOE presentó una moción exigiendo su dimisión.

El PSOE le acusa de cobrar su nómina de Sanidad 200.000 euros sin trabajar, haciéndose eco de un informe de la inspectora que instruyó el caso para la Conselleria. Bascuñana señaló que aquel informe es un "disparate con conclusiones carentes del mínimo rigor, arbitrarias e infundadas que en su momento se tendrán que explicar".

Argumentos del alcalde

El alcalde de Orihuela explicó que el montaje empezó cuando "ni siquiera preguntaron a los responsables de la Conselleria y la dirección territorial de entonces, porque no se buscaba la información para conocer la verdad porque no era lo que interesaba".

"Se inventan que yo tenía que haber trabajado de inspector médico. Yo nunca he trabajado de inspector médico porque no soy inspector médico". Si se lo hubieran preguntado, señaló, no llevarían tres años a vueltas con este asunto.

"Quien elabora y firma ese informe, cuando el señor fiscal le pregunta por qué lo dice, responde textualmente "porque está en los medios de comunicación". Todo ese informe se basa en esa absoluta falsedad.

"Nunca podría haber cometido esos delitos porque nunca he tenido acceso a los fondos públicos solamente a mi nómina, como cualquier otro funcionario, nómina que merecía, que había trabajado, que me la pagaron justamente y que necesitaba como cualquier funcionario para comer y para pagar la hipoteca". Por eso concluyó: "Me gustaría qué se está investigando".

Bascuñana sigue defendiendo su inocencia que después de una angina de pecho, ejerció funciones de asesoramiento, colaboración, coordinación y apoyo desde su propia casa, como otros profesionales sanitarios en circunstancias parecidas. "Siempre he hecho lo que se me ha mandado como trabajador de la Conselleria y he estado donde se me ha mandado".