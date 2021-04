El PSOE aprovecha la declaración de Bascuñana para pedir su dimisión como alcalde de Orihuela

Noticias relacionadas Un exconcejal de Benidorm condenado a seis meses de prisión por un delito de cohecho

El alcalde del municipio de Orihuela, el popular Emilio Bascuñana Galiano, declara el próximo jueves, 29 de abril, ante la titular de Juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad por, presuntamente, cobrar como asesor de la Conselleria de Sanidad sin asistir al trabajo entre el periodo de 2007 y 2013, dos años antes de llegar a la alcaldía. En mayo del año pasado, eldiario.es hizo público el sueldo del funcionario, 55.000 euros brutos al año, lo que supondría unos beneficios de 200.000 euros.

La Fiscalía Anticorrupción ha citado al político del Partido Popular (PP) a declarar, en calidad de investigado, que sustituye la figura de imputado, por un presunto delito de malversación de caudales públicos, una acción ilícita castigada en el Código Penal.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por Anticorrupción en noviembre de 2020, después de que la Conselleria de Sanidad presentara un informe. Este documento demostraba que el actual alcalde percibió remuneraciones por el desempeño de funciones como asesor de la conselleria, sin que existiera evidencia alguna de que fuese a trabajar, entre los años 2007 y 2013.

Tras la denuncia, la instructora puso en marcha los trámites administrativos pertinentes. Entre ellos, la solicitud de dicha documentación al departamento autonómico de Sanidad. Así como, la declaración testifical de varios cargos de la conselleria.

Los grupos locales PSPV-PSOE y Cambiemos han presentado, conjuntamente, una moción que se debatirá mañana en el pleno ordinario de Orihuela. En ella, pedirán la “dimisión” del alcalde, Emilio Bascuñana, algo que denuncian “debió de haberse dado en 2018, ya que los datos e información que aparecían en los medios era más que suficiente".



Por su parte, Bascuñana, médico de profesión, sigue defendiendo su inocencia y argumenta que en el momento de los hechos, ejercía funciones de asesoramiento, colaboración, coordinación y apoyo desde su propia casa. Así como niega haber realizado los informes por escrito. "Siempre he hecho lo que se me ha mandado como trabajador de la conselleria y he estado donde se me ha mandado", se defendía el popular en redes sociales hace unas semanas.

📢Pase lo que pase, le pese a quien le pese, estoy aquí para defender los intereses de los oriolanos, que son los que me pusieron aquí y voy a seguir defendiéndoles hasta las últimas consecuencias. pic.twitter.com/17JNxgfvL2 — Emilio Bascuñana (@EmilioBascu) March 31, 2021

Hasta ahora, el partido socio del PP, Ciudadanos, no se ha pronunciado sobre la causa. Sin embargo, la portavoz del PSOE, Carolina García, y el edil de Cambiemos Orihuela: UP, Carlos Bernabé, esperan que la moción sea “apoyada” por todos los grupos políticos, incluido el partido naranja. "Esperamos que sea el comienzo para lograr una alternativa en la ciudad", añadían los portavoces.