El oro silencioso que sostiene a España

ES NOTICIA:
Últimas noticias
Comprobar Lotería Nacional sábado
Sueldazo de la ONCE, hoy
Primitiva, hoy
Mapa de noticias
Junts acusa a Moreno
Cerrojo de Sánchez
La guerra de los cielos
Podemos y Junts modo electoral
Joven española en Suiza
Guardias médico de urgencias
Sueldo médico especialista
Dentista español en Islandia
Incapacidad permanente
Agricultora vinícola
Empresario en Andorra
Economista sobre la vivienda
Escasez de trabajadores en el campo
Joven en Dubái
Jubilado inconforme con su pensión
Revisor de coches
Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario
Alessandro Lequio dieta adelgazar
Lolita Flores cómo mantiene su figura
Santiago Segura dieta perder kilos
Farmacéutica española Noruega sueldo
Abogada pensión
Jubilado suizo en España
Aparcamiento en la calle
Jubilado pensión
Albañil en Noruega
Abogado nóminas
Economista vivienda
Alfonso Cobo empresario
Abogado herencias
Zara Home mueble
Zara chaqueta
Comprobar Cuponazo ONCE
Estatuto de los Trabajadores
Fran Alapont, trabajador de la construcción
Experto en desarrollo personal
Pedri alimentación ayuno
Carmen Lomana cómo mantiene su figura
Mansión más cara de Castilla-La Mancha
Quejas de una albañila
Joven española cuenta cómo vive en Bali
Nombre hija Edurne deriva Imperio Inca
Examen oposiciones conserje Galicia polémica
Jubilada frente a su okupa
La casa prefabricada y rústica arrasa en España
Simbólico nombre hijo Macarena Gómez
Vivir de alquiler o comprar vivienda
Médica española Suiza joven sueldo
Arquitecta española en Finlandia
Mercadillo medieval
Bernat
Empresaria denuncia paguitas ninis
José Andrés
Vivienda en herencia
Camp Nou
Chef español en Austria
Empresario español en Tailandia
Ayuda al alquiler
Otra burbuja inmobiliaria
José Andrés
Cultura del esfuerzo
Carlos García, abogado
Asesor fiscal sobre Hacienda
Curioso nombre hija Andrés Iniesta
Un joven español que vive en Australia
Cuenta restaurante Michelin
Asesor Inmobiliario sobre los locales
José Coronado cómo consigue estar joven
La dura realidad de ser camionero
Abogada sobre visitas médico en horario laboral
Enfermera española Suiza sueldo
Costo de la maternidad
Marisa, médica residente
Carmen Truyols, anestesista
Aramendi perder kilos dieta
Cumbre contra el 'Extremismo' en Madrid
Jubilado con 43 años cotizados
Enfermera en Noruega
Arquitecto viviendas prefabricadas
Ginecóloga en Dubái
Albañil en Suiza
Pincho de tortilla Zaragoza
Albañil español en Países Bajos
Martín Berasategui, chef
Ferran Adrià, chef español
Joven español en Suiza
Abogada sobre los descansos obligatorios
Español en Vietnam
Cambios en la jubilación
Chaqueta entretiempo Zara
Oposiciones fáciles
Arquitecto español en China
Emprendedor español en Dubai
Sueldo albañiles
Economista advierte ahorro necesario para hipoteca
Consultor financiero sobre el ahorro
Experto recomienda accionistas Sabadell
Penélope Cruz desayuno
Propietaria Barcelona
Albañil falta de obreros
Mujeres camioneras
Jubilada
La pensión de Carmen Lomana
Eduardo Bolinches
Jubilada con 800 euros de pensión
Inquilino sobre buscar vivienda
Pensión de viudedad
Jubilada pensión
Empresario chino
Crisis de la vivienda
Faltan carpinteros
Joven en Estados Unidos
Universitaria
Conductora de taxi
Dueña de una mercería
Trámites para la jubilación
Marta Ortega nombre hija significado
Pensión escasa de una jubilada
Jubilado en Tailandia
Trabajador
Pareja de españoles en Australia
Descansos en la jornada laboral
El oro silencioso que sostiene a España

El oro silencioso que sostiene a España

Opinión TRIBUNA

El oro silencioso que sostiene a España

Agustín Almodóbar
Alicante
Publicada

Hablar de la economía española sin hablar de turismo es quedarse a medias. Este sector no es una actividad accesoria ni un simple generador de divisas: es una de las industrias y motores fundamentales de nuestro país. Aporta una parte decisiva del PIB, sostiene millones de empleos y proyecta nuestra imagen al mundo. Pero, sobre todo, es una fuerza invisible que conecta territorios, industrias y generaciones.

El turismo es riqueza porque multiplica su impacto. Cada visitante que llega a España activa una cadena productiva que va mucho más allá de hoteles, restaurantes o museos. Detrás de una reserva hay transportistas, pescadores, agricultores, comerciantes, artesanos, gestores culturales y profesionales de la innovación. El gasto turístico se convierte en ingresos fiscales que financian sanidad, educación o infraestructuras. Su efecto multiplicador lo convierte en una palanca imprescindible de estabilidad y prosperidad.

Pero el turismo no solo aporta cifras. También corrige desequilibrios. En un país tan diverso como el nuestro, el turismo es un factor de cohesión territorial. Gracias a él, comarcas rurales, destinos de interior o regiones costeras encuentran oportunidades de desarrollo y empleo. Allí donde otras industrias han desaparecido, el turismo ofrece un salvavidas económico. En muchos pueblos, mantiene abierto el comercio, conserva tradiciones y contribuye a fijar población.

Aeropuerto de Málaga, perteneciente a la red de Aena.

Ahora bien, su importancia no debe cegarnos. Un modelo basado únicamente en la cantidad de visitantes está condenado a tensionar las ciudades, agotar los recursos naturales y erosionar la calidad de vida de los residentes. Ya lo estamos viendo en algunos destinos: pérdida de autenticidad, encarecimiento de la vivienda, congestión urbana y rechazo social. Si no corregimos a tiempo, el turismo puede volverse contra sí mismo.

En los últimos años se ha extendido un discurso que tiende a demonizar el turismo como si fuera el origen de todos los males urbanos y ambientales. Esta visión reduccionista no solo es injusta, sino también contraproducente. Nos hacemos un flaco favor como país si desprestigiamos una industria que ha sido —y puede seguir siendo— motor de desarrollo, siempre que se aborde con inteligencia y responsabilidad.

La clave está en cambiar el enfoque: pasar de un turismo que resta a un turismo que suma. Un turismo que genere más valor con menos impacto. Que diversifique la oferta para evitar la estacionalidad y repartir beneficios durante todo el año. Que dignifique las profesiones turísticas poniendo en valor su importancia, porque sin trabajadores motivados no hay experiencia de calidad para el visitante.

TIS 2023

Ese “turismo que suma” es también el que integra la sostenibilidad como condición innegociable. No hay futuro turístico sin respeto al entorno natural ni sin conservación del patrimonio cultural. Apostar por movilidad sostenible, reducción de la huella de carbono, gestión eficiente del agua y protección de la biodiversidad no es un capricho ecologista: es un requisito económico. Un destino degradado deja de ser competitivo.

España tiene la experiencia, los recursos y la marca para liderar este cambio. Somos referencia mundial en hospitalidad, gastronomía, patrimonio y diversidad de paisajes. Disponemos de infraestructuras modernas y un sector privado dinámico. Lo que necesitamos es un compromiso colectivo, una gobernanza compartida entre administraciones, empresas y ciudadanía, que oriente el turismo hacia la calidad y la sostenibilidad.

El turismo es, en definitiva, nuestro “oro silencioso”: una riqueza que fluye constantemente y sostiene buena parte de nuestro bienestar. Pero como todo recurso valioso, requiere cuidado, gestión responsable y visión de futuro. No basta con contabilizar millones de llegadas; hay que medir también su capacidad de mejorar vidas, conservar entornos y generar prosperidad duradera.

Convertir el turismo en un ejemplo de sostenibilidad e inclusión no es una aspiración idealista. Es la única estrategia que garantiza que España siga brillando como potencia turística mundial y, al mismo tiempo, como país que sabe transformar su riqueza en bienestar para todos.

En este Día Mundial del Turismo, celebremos no solo a los millones de visitantes que eligen España, sino también a quienes, con su trabajo y esfuerzo, hacen posible que nuestro país sea destino de hospitalidad, belleza y diversidad. Que esta jornada nos inspire a proteger nuestro “oro silencioso”, para que siga brillando, generación tras generación, como una fuente de orgullo, bienestar y futuro compartido.

Agustín Almodóbar Barceló es senador por Alicante y portavoz de Turismo del Partido Popular

Más en Opinión