"Exigimos al Gobierno que limpie de forma inmediata los ríos": la crítica de Toni Pérez a Sánchez por la dana Adams

La gestión de la dana Adams en la Comunitat Valenciana está provocando los primeros choques entre las diferentes administraciones. Así lo ha hecho el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, este martes al criticar al Gobierno por la limpieza de los cauces: "Exigimos al Gobierno que limpie de forma inmediata los ríos".

Pérez ha visitado este martes el Puesto de Mando Avanzado activado en Oliva donde ha participado en una reunión de coordinación junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el president de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, y los alcaldes de los municipios más castigados por el temporal.

Durante ese encuentro, Pérez se ha dirigido a las confederaciones hidrográficas del Segura (CHS) y del Júcar (CHJ), adscritas al Ministerio para la Transición Ecológica, y ahí les ha exigido la mencionada limpieza de los cauces de la provincia para evitar desbordamientos ante temporales extremos.

El dirigente provincial ha respaldado abiertamente las protestas de los regidores de la zona por el mal estado del río Girona, cuya acumulación de ramas y maleza derivó, tras las intensas lluvias, en su desbordamiento a la altura de Els Poblets, anegando calles y viviendas.

"La dejadez de las confederaciones hidrográficas en los últimos años está provocando que los ríos se desborden por la presencia de maleza y ramas cuando se producen lluvias intensas como las de las últimas 48 horas", ha manifestado Toni Pérez.

El presidente alicantino ha subrayado la urgencia de actuar antes de que se produzcan nuevas catástrofes. Y por eso ha alertado sobre "la importancia de la prevención ante episodios meteorológicos extremos, cada vez más frecuentes, que no solo ponen en riesgo los bienes materiales sino también la vida de las personas".

Pérez ha instado al Ejecutivo central a acelerar los proyectos de ingeniería hidráulica que acumulan años de retraso en la región.

En este sentido, ha reclamado directamente al Gobierno de Pedro Sánchez que "ejecute sin más dilación las infraestructuras hidráulicas que están pendientes, así como los planes contra inundaciones, como el de la Vega Baja, donde hasta la fecha solo se ha ejecutado por parte de la CHS solo el 5 % de la inversión prevista".

En el apartado económico, el titular de la Diputación se ha sumado a la exigencia de los alcaldes de Alicante y Valencia para que "se liberen los remanentes de las administraciones locales para la prevención, atención y reconstrucción de las zonas afectadas por la dana".

Finalmente, Toni Pérez ha puesto en valor el intenso dispositivo de rescate y auxilio desplegado por los servicios provinciales de emergencia.

El Consorcio Provincial de Bomberos ha completado más de 200 intervenciones en 48 horas principalmente en Xàbia, Pego, Dénia y Els Poblets, incluyendo una veintena de salvamentos en helicóptero, mientras que el Área de Carreteras sigue retirando árboles caídos y despejando desprendimientos en la red provincial.