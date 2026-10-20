Estas son las carreteras cortadas e inundadas en Alicante por la dana Adam
Múltiples vías y tramos siguen cerrados al tráfico durante este martes debido a la gran acumulación de agua que todavía presentan.
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La emergencia meteorológica por la dana Adam ha finalizado en la Comunitat Valenciana después de un episodio de lluvias que ha dejado acumulaciones históricas en la Marina Alta y la Safor, pero las inundaciones siguen dificultando la movilidad y deja carreteras cortadas al tráfico.
Entre las vías que continúan cerradas figuran varios tramos de la CV-678, en el entorno de Pego, afectados por inundaciones. También permanece cortada la CV-700, en el tramo entre Pego y El Verger, alerta la Generalitat.
La relación de carreteras cerradas incluye igualmente la CV-723, con tramos afectados por inundaciones en la comarca, así como la CV-727, en el entorno de Pego, y la CV-728.
La CV-712, que conecta la Vall d'Ebo con Pego, presenta circulación condicionada por las consecuencias de las lluvias. Además, la CV-721 registra problemas relacionados con la caída de árboles y los desprendimientos en el entorno de Orba y Fleix.
El parte de carreteras también recoge vías que ya aparecen abiertas, pese a los daños ocasionados por las precipitaciones. Es el caso de la CV-729, entre Sanet i Negrals y Beniarbeig, que figura como abierta tras las inundaciones.
También aparecen abiertas la CV-740, entre el Poble Nou de Benitatxell y Xàbia; la CV-742, entre Xàbia y el cabo de la Nau, y la CV-747.
La situación viaria continúa siendo desigual en la Marina Alta, pues mientras algunas carreteras han recuperado la circulación, otras siguen cerradas o presentan problemas que pueden dificultar los desplazamientos.
La Generalitat anunció este lunes a última hora de la tarde el levantamiento del confinamiento y de las restricciones a la movilidad en los municipios del litoral sur de Valencia y el litoral norte de Alicante.
Posteriormente, el Centro de Coordinación de Emergencias comunicó el fin de la situación de emergencia 0 del Plan Especial de Inundaciones en las comarcas de El Comtat, la Marina Baixa, la Costera y la Ribera Alta.
Los avisos meteorológicos ya han concluido y Adam se ha integrado en la que afecta a Francia, antes de incorporarse ambas a la circulación general.
La tregua meteorológica, sin embargo, no ha devuelto todavía la normalidad a todas las carreteras de la provincia de Alicante.
La Marina Alta continúa siendo una de las comarcas más afectadas por las consecuencias del temporal, con varias vías cortadas por inundaciones y desprendimientos, según el parte de la Generalitat Valenciana actualizado a las 7:45 horas de este martes, 20 de octubre.
El último coletazo del temporal se registró entre la última hora del lunes y la madrugada de este martes, con precipitaciones de intensidad muy fuerte y localmente torrencial en el litoral sur de Alicante.