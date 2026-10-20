Estas son las carreteras cortadas e inundadas en Alicante por la dana Adam

La emergencia meteorológica por la dana Adam ha finalizado en la Comunitat Valenciana después de un episodio de lluvias que ha dejado acumulaciones históricas en la Marina Alta y la Safor, pero las inundaciones siguen dificultando la movilidad y deja carreteras cortadas al tráfico.

Entre las vías que continúan cerradas figuran varios tramos de la CV-678, en el entorno de Pego, afectados por inundaciones. También permanece cortada la CV-700, en el tramo entre Pego y El Verger, alerta la Generalitat.

La relación de carreteras cerradas incluye igualmente la CV-723, con tramos afectados por inundaciones en la comarca, así como la CV-727, en el entorno de Pego, y la CV-728.

La CV-712, que conecta la Vall d'Ebo con Pego, presenta circulación condicionada por las consecuencias de las lluvias. Además, la CV-721 registra problemas relacionados con la caída de árboles y los desprendimientos en el entorno de Orba y Fleix.

El parte de carreteras también recoge vías que ya aparecen abiertas, pese a los daños ocasionados por las precipitaciones. Es el caso de la CV-729, entre Sanet i Negrals y Beniarbeig, que figura como abierta tras las inundaciones.

También aparecen abiertas la CV-740, entre el Poble Nou de Benitatxell y Xàbia; la CV-742, entre Xàbia y el cabo de la Nau, y la CV-747.

La situación viaria continúa siendo desigual en la Marina Alta, pues mientras algunas carreteras han recuperado la circulación, otras siguen cerradas o presentan problemas que pueden dificultar los desplazamientos.

La Generalitat anunció este lunes a última hora de la tarde el levantamiento del confinamiento y de las restricciones a la movilidad en los municipios del litoral sur de Valencia y el litoral norte de Alicante.

Posteriormente, el Centro de Coordinación de Emergencias comunicó el fin de la situación de emergencia 0 del Plan Especial de Inundaciones en las comarcas de El Comtat, la Marina Baixa, la Costera y la Ribera Alta.

Los avisos meteorológicos ya han concluido y Adam se ha integrado en la que afecta a Francia, antes de incorporarse ambas a la circulación general.

La tregua meteorológica, sin embargo, no ha devuelto todavía la normalidad a todas las carreteras de la provincia de Alicante.

La Marina Alta continúa siendo una de las comarcas más afectadas por las consecuencias del temporal, con varias vías cortadas por inundaciones y desprendimientos, según el parte de la Generalitat Valenciana actualizado a las 7:45 horas de este martes, 20 de octubre.

El último coletazo del temporal se registró entre la última hora del lunes y la madrugada de este martes, con precipitaciones de intensidad muy fuerte y localmente torrencial en el litoral sur de Alicante.