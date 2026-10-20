Alicante cae bajo 700 litros: "De no haber agua a desbordarse pasaron 15 minutos, las alertas nos dieron la vida"

La madrugada en la que la dana Adam descargó con furia sobre el norte de la provincia de Alicante quedará grabada en la memoria de comarca de la Marina Alta. Con precipitaciones acumuladas que superaron los 700 litros por metro cuadrado en las cabeceras de los valles y trombas de más de 100 litros por hora, los municipios de la cuenca del río Girona han sufrido inundaciones relámpago, rescates al límite y el aislamiento de núcleos urbanos enteros.

Los alcaldes de Els Poblets, Pego y Dénia relatan en primera persona el despliegue de emergencia, los momentos de pánico vividos por sus vecinos y la disparidad de criterios en torno a la frecuencia de las alertas masivas en los teléfonos móviles.

En Els Poblets, un municipio de unos 2.700 habitantes, la riada ha irrumpido con una violencia inusitada. Su alcalde, José Luis Mas, ha permanecido en vela desde las cuatro de la madrugada de este lunes tras recibir un aviso de la alcaldesa de Vall d'Ebo en el grupo de mensajería 'Avís Girona', que comparte la red de alcaldes de la cuenca.

"A las cinco de la mañana bajé a revisar el río y el barranco y estaban prácticamente secos, no bajaba ni un palmo de agua. Pero al subir hacia El Verger vi entrar por el puente una lengua gigantesca de cañas, agua y barro. Asustaba muchísimo", recuerda Mas a EL ESPAÑOL.

La velocidad del agua no dio tregua. "En cuestión de 15 o 20 minutos el río se desbordó por completo. Esos minutos entre las alertas y el aviso nos dieron la vida para activar el protocolo, pero fue desolador".

El Ayuntamiento activó de urgencia a la Policía Local y la brigada de obras. Ante el inminente peligro en las viviendas en planta baja, los propios agentes y el alcalde recorrieron las zonas más vulnerables con sirenas y megáfonos. "Fuimos puerta por puerta despertando a la gente en las zonas sensibles. A algunos los invitamos a subir a los pisos altos y a otros los evacuamos al Ayuntamiento, que es un lugar seguro".

"Lo ha perdido todo"

Durante las labores de rescate, dos agentes de la Policía Local quedaron incomunicados tras una brusca crecida, siendo rescatados una hora después gracias a una pala excavadora y un camión pesado de la brigada. Pese a que no se registraron víctimas mortales ni heridos graves, las pérdidas materiales han sido devastadoras.

"Hay muchísima gente que lo ha perdido todo, sus coches y sus comercios. Yo mismo he perdido dos vehículos. El panorama es muy triste".

José Luis Mas no ha pisado su vivienda desde el inicio de la catástrofe. "No puedo abandonar a mi gente en esta situación. Mi mujer me tiró una bolsa con ropa por la ventana, me cambié en el Ayuntamiento y aquí sigo trabajando con las botas puestas".

Un metro de agua en un pueblo en altura

La situación en Pego ha desafiado toda lógica histórica. A pesar de ser un municipio ubicado en altura y poco propenso a las inundaciones urbanas, en el centro de este municipio de más de diez mil habitantes han sufrido la entrada de más de un metro de agua.

El alcalde de Pego, Enrique Moll, explica el origen del colapso: "En valles vecinos como Forna, Vall de Gallinera, Vall d'Ebo y Laguar cayeron 700 litros. Toda esa masa de agua descendió hacia Pego, donde además cayeron 450 litros en tan solo cuatro horas, con picos de más de 100 litros por hora. El alcantarillado no soportó la presión, reventó y el agua empezó a brotar por retretes y desagües".

A partir de las dos de la madrugada, las llamadas de auxilio desbordaron los servicios municipales. "Nos llegaban avisos de vecinos atrapados e incomunicados en chalés y casas rurales que se habían encaramado a los tejados".

A pesar de tener activados a la UME, la Guardia Civil y los bomberos, las carreteras cortadas impidieron el acceso físico al casco urbano hasta las 6:30 de la mañana. Con la llegada de la luz del día, los medios aéreos y terrestres han rescatado a una decena de personas atrapadas. En total, entre 50 y 60 vecinos resultaron directamente afectados y tuvieron que ser reubicados con familiares o en alojamientos provisionales.

El propio alcalde ha sufrido en carne propia los destrozos. "Tengo un metro de agua dentro de mi casa, en pleno centro del pueblo, algo que jamás habíamos visto. Mi hijo es músico y ha perdido todos sus equipos, guitarras y pianos en el garaje".

Enrique Moll, perteneciente al PSOE, quiere destacar la máxima coordinación institucional con la Generalitat Valenciana (gobernada por el PP) y la Delegación del Gobierno. Así ha mantenido conversaciones directas con Juanfran Pérez Llorca, consellers y responsables de emergencias desde la madrugada.

"Cuando las personas tienen voluntad de trabajar juntas, las administraciones funcionan. No tengo ninguna queja de cómo han actuado la UME, los bomberos, la Guardia Civil ni la Generalitat. Anteponer intereses partidistas a las necesidades de los vecinos sería un error", concluye Moll.

Dénia: despliegue preventivo

En Dénia, el término municipal más extenso y poblado de la zona, la prevención evitó daños personales mayores. El dispositivo del CECOPAL ha mantenido un seguimiento estrecho de los puntos críticos, especialmente en Les Marines y la desembocadura del río Girona.

El alcalde de Dénia, Rafa Carrió, confirmó que la localidad no ha registrado desgracias personales ni desperfectos estructurales graves, si bien se produjeron rescates puntuales de vehículos atrapados en zonas señalizadas y la caída de arbolado en pleno centro urbano.

"Estuvimos concentrados desde primera hora revisando infraestructuras, el cauce del río y los colegios junto a la Policía Local, Policía Nacional y Bomberos", detalla. Tras bajar el nivel de alerta a amarillo y revisar las instalaciones, espera poder reanudar las clases este martes ya con normalidad.

El debate de las alertas masivas

Carrió subraya el compromiso de auxilio con las localidades más golpeadas. "He firmado un decreto de alcaldía para poner a disposición de Els Poblets todo nuestro apoyo con grúas, maquinaria y servicios de limpieza. La solidaridad entre municipios vecinos en momentos así es incuestionable". El alcalde ha agradecido el comportamiento ejemplar de la ciudadanía ante los avisos de confinamiento y el cierre de mercados y ferias.

Y precisamente eso forma parte del debate que se ha abierto entre los alcaldes sobre el uso y la frecuencia del sistema de alertas masivas ES-Alert que se envía a los teléfonos móviles en las zonas afectadas por una catástrofe natural.

Mas, alcalde de Els Poblets, reconoce que el aviso recibido a las 5:30 de la mañana fue determinante para evitar pérdidas humanas, pero cuestiona el envío continuado de notificaciones. "El aviso de madrugada fue clave. Sin embargo, recibir cuatro alertas en menos de 24 horas hace que la ciudadanía pierda la sensación de urgencia. La alerta debe ser algo definitivo y excepcional para cuando la población tenga que prepararse ante un peligro inminente".

"El agua no perdona"

Una postura similar expresa Rafa Carrió desde Dénia: "Coincido en que más vale prevenir que curar, pero me preocupa que al sonar tantas veces, cuando de verdad venga el lobo, nos pille confiados. Quizá habría que evaluar diferentes tipos de sonido o gradaciones según la gravedad real del episodio".

Por el contrario, Enrique Moll, alcalde de Pego, defiende sin fisuras la contundencia y repetición de los avisos. "Si por ser pesados con las alertas conseguimos que la gente se quede en casa y no haya que lamentar ninguna desgracia, habrá valido la pena. La experiencia nos demuestra que el agua no perdona y que la precaución debe estar por encima de cualquier molestia".