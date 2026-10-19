Una calle inundada en el municipio de Forna, en la Marina Alta. AVAMET

Rescates en helicóptero y desalojos en la Marina Alta por una dana que deja 100 intervenciones y 400 avisos

Los bomberos del Consorcio Provincial suman cerca de un centenar de intervenciones desde el domingo por fuertes lluvias en municipios de la Marina Alta, donde se están llevando a cabo rescates en helicóptero a lo largo de la mañana.

Durante la noche, más de cincuenta efectivos de diversos parques respondieron a cerca de 400 avisos de emergencia, priorizando las labores de rescate.

Las operaciones principales consistieron en auxiliar a personas atrapadas en tejados y vehículos, mientras que a primera hora del día se sumó un helicóptero a las tareas de salvamento.

El Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, a través de su portavoz César Alcaraz, ha informado que durante toda esta noche se han rescatado a personas que estaban en lo alto de los tejados de las viviendas o en sus coches: "Hemos accedido a ellos y hemos ido solucionando todos estos problemas".

En estos momentos el grupo de rescate con el helicóptero están terminando de realizar rescates que no pudieron completarse por imposibilidad de volar por la noche, intervenciones que se concentran únicamente en la comarca de la Marina Alta.

Por otra parte, esta madrugada se procedió al desalojo en el Camping Naranjal, donde los bomberos evacuaron a 64 personas en Jávea sobre las 00:24.

Las intervenciones siguen siendo principalmente por achiques de agua en garajes, sótanos y viviendas, así como por filtraciones de aguas y vehículos bloqueados por la lluvia que no pueden proseguir su marcha, así como de algún desbordamiento de cauce de río.

Así, los bomberos informan de que el río Girona tuvo episodios de desbordamientos a su paso por Els Poblets.

Desde las 15:30 h de ayer domingo comenzaron a sucederse los avisos e intervenciones y desde entonces las actuaciones ascienden a cerca del centenar en la provincia.

Entre las 20:15 hasta y las 7:43 se produjeron 65 intervenciones por fuertes lluvias. Las intervenciones se concentran en la Marina Alta, y por localidades; Pego con 31 y Jávea con 25 destacan muy por encima del resto, donde encontramos Els Poblets con 4, Adsubia y Benimeli con 2 y Dénia con 1.

Mientras que esta madrugada las intervenciones se han producido con especial intensidad en Jávea desde las 20:30 en adelante hasta la 01:00 de hoy, y desde esa hora hasta las 04:00 en Pego.

El portavoz del consorcio ha querido "agradecer la colaboración ciudadana del seguimiento de estas recomendaciones enviadas por parte de la agencia y de estos ES-Alert, que van empapando un poco esta cultura preventiva que facilita que no tengamos que lamentar tragedias más importantes".