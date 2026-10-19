Imágenes de inundaciones causadas por el desbordamiento del río Girona en la Marina Alta. Avamet

Generalitat ordena el confinamiento en la Marina Alta ante las inundaciones y el desbordamiento del río Girona

La Generalitat Valenciana ha ordenado el confinamiento de los municipios situados en el litoral sur de Valencia y el litoral norte de Alicante ante el intenso e histórico episodio de lluvias que afecta a ambas zonas y que ha dejado más de 700 mm en 24 horas en puntos de la región y ha provocado episodios de desbordamiento del río Girona.

El Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) se ha reunido de urgencia esta mañana en el Centro de Coordinación de Emergencias para hacer seguimiento del temporal.

Las autoridades piden a la población que no salga de casa y evite cualquier desplazamiento mientras se mantenga la medida.

El Gobierno valenciano ha instado a seguir en todo momento las indicaciones del Centro de Coordinación de Emergencias y del servicio 112, así como a consultar únicamente los canales oficiales para conocer las actualizaciones de la situación.

La magnitud del episodio, catalogado de "histórico" por la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet) se refleja en los registros de precipitación acumulada en la Marina Alta y la Safor.

Forna, en el término municipal de l'Atzúbia, ha registrado 718 litros por metro cuadrado en poco más de 24 horas, una cifra que supone un episodio histórico para la meteorología de la zona.

Según los datos difundidos durante la mañana, en Forna se habían acumulado 266 litros por metro cuadrado durante el domingo y otros 436 hasta las 7:35 horas del lunes, con un total provisional de 702 litros. Los registros posteriores han elevado la cifra hasta los 718 litros.

Las lluvias también han dejado acumulaciones cercanas a los 700 litros por metro cuadrado en Pego y de unos 600 en Vilallonga, Oliva y la Vall d'Ebo.

Durante la madrugada, las precipitaciones han sido persistentes, pero no han estado acompañadas necesariamente de tormentas.

A primera hora de la mañana se ha observado una evolución favorable en la intensidad de la lluvia. A las 8:15 horas, los registros apuntaban a una disminución de las precipitaciones tanto en la Marina Alta como en la Safor, que habían pasado de ser torrenciales a presentar una intensidad moderada o fuerte. Sin embargo, la situación continúa siendo delicada y las autoridades mantienen el llamamiento a extremar las precauciones.

El viento mantiene las lluvias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha explicado que el principal factor que ha alimentado este episodio no ha sido tanto la inestabilidad atmosférica como el potente flujo de viento del nordeste en las capas bajas de la atmósfera.

Este viento, conocido como gregal, incide perpendicularmente sobre las sierras del norte de Alicante y el sur de Valencia, lo que fuerza el ascenso del aire y favorece las precipitaciones persistentes.

El momento de mayor intensidad del viento en el nivel de 925 hectopascales se ha producido durante la madrugada y a primera hora de la mañana. Aemet prevé que el flujo de viento en las capas bajas vaya perdiendo fuerza conforme avance la jornada, hasta quedar flojo o en calma a partir del mediodía.

No obstante, la agencia advierte de que todavía quedan varias horas de intenso flujo de gregal, por lo que las lluvias continuarán durante la mañana.

El temporal marítimo aumenta el riesgo

A la persistencia de las precipitaciones se suma el estado del mar, otro de los factores que están agravando las inundaciones en las zonas costeras.

Aemet señala que el temporal marítimo, "con mar gruesa, dificulta el desagüe de los ríos, ramblas y barrancos que llegan crecidos a la costa". Al encontrarse con un nivel del mar muy elevado, estos cauces tienen más dificultades para evacuar el agua, lo que favorece que las inundaciones se extiendan por las playas y las zonas próximas.