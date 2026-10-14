Detienen a un hombre en Denia por amenazar de muerte a una mujer para evitar que le incriminara en un juicio

Un hombre de 54 años ha sido detenido en Denia por amenazar de muerte a una mujer para que no asistiera a un juicio sobre una estafa que tenían ambos y evitar que declarase en su contra.

El hombre está acusado de obstrucción a la Justicia después de que una mujer denunciara en comisaría que un hombre le había amenazado de muerte por teléfono.

Según relató a los agentes, su madre tenía que asistir en las próximas semanas a un juicio en la Audiencia Provincial de Alicante en el que tendría que declarar por un asunto de una estafa y al parecer habría una persona a la que no le interesaba que su madre se presentara al juicio porque su declaración le podría perjudicar.

La denunciante dijo que cuando su madre se encontraba en la vía pública se le acercó un vehículo y un varón que iba a bordo le dijo que la mataría si se presentaba al juicio.

Tanto la denunciante como su madre temían que esa persona hiciera efectivas sus amenazas, hasta el punto que incluso se llegaron a plantear no asistir al juicio para evitar posibles represalias.

Ante estos hechos los agentes de la Brigada de Policía Judicial de Denia se hicieron cargo de la investigación cuando iniciaron una investigación para identificar plenamente al presunto autor de estas amenazas, y tras varias comprobaciones fue identificado y localizado.

El varón, fue detenido por los agentes por la presunta comisión de un delito de obstrucción a la Justicia. Todas las actuaciones policiales fueron remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de la localidad de Denia.

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