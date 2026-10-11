Rescatan a un escalador que ha sufrido una caída durante el ascenso en el Peñón de Ifach, Calpe, con fractura abierta en la pierna CONSORCIO BOMBEROS ALICANTE

Rescatan en helicóptero a un senderista herido tras caer en el ascenso del Peñón de Ifach de Calp

Efectivos de bomberos han rescatado este domingo en helicóptero a un escalador herido al sufrir una caída durante el ascenso en el Peñón de Ifach, en Calp (Alicante), con fractura abierta en la pierna.

En esta intervención, que se ha realizado entre las 12.35 horas y las dos de la tarde, se ha movilizado inicialmente al sargento de Dénia y un equipo de bomberos, informa el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.

Tras valorar la situación, el sargento ha activado el grupo de rescate y el helicóptero para la extracción de la víctima, que ha sido trasladada a los servicios sanitarios.