El espectáculo más esperado del verano llega al pueblo más bonito de la costa española: "Un regalo verlo desde el mar"

Si hay un lugar que brilla con luz propia en la costa alicantina, ese es Altea. Pero este próximo 8 de agosto de 2026, la cúpula del Mediterráneo no solo destacará por el encanto de sus calles blancas, sino por acoger uno de los eventos más impresionantes y mágicos de toda la temporada estival como es el mítico Castell de l'Olla.

Para su 40 aniversario, la ciudad ofrece de nuevo su mítico escenario protagonizado por el mar en total calma, la brisa de una cálida noche de agosto y, de repente, un estallido de luz y pólvora que nace directamente desde las aguas.

El Castell de l'Olla se lanza desde unas plataformas instaladas en el propio mar, lo que crea un efecto espejo sobre el agua que multiplica su belleza y lo envuelve todo de una atmósfera espectacular.

No es de extrañar que cada año, coincidiendo con el sábado más próximo a la festividad de San Lorenzo, esta cita logre congregar a más de 50.000 personas en la Playa de la Olla. Además, la bahía se llena de cientos de embarcaciones que fondean para disfrutar del evento en primera fila, confirmando lo que ya es un secreto a voces, ese auténtico regalo de presenciar este espectáculo piromusical desde el mar.

Una tradición con alma y mucha historia

Detrás de este despliegue visual, que ya llega a los 40 años de historia, hay un origen profundamente emotivo.

El Castell de l'Olla nació como un sentido homenaje a un querido pirotécnico local, Blas Aznar, cariñosamente conocido como "el tio Blai, el coheter". Aquel primer disparo especial en su honor plantó la semilla de lo que hoy es una cita ineludible en el calendario festivo alteano.

Hoy en día, la grandeza de esta fiesta es indiscutible. Está reconocida con el Premio al Mérito Turístico en categoría de oro (1999) por el Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca, y desde 2007 es, por derecho propio, Fiesta de Interés Turístico de la Comunitat Valenciana.

Cómo llegar sin estrés

Sabemos que los grandes eventos a veces asustan por el tema del aparcamiento, pero aquí viene la mejor noticia y es que puedes llegar cómodamente en TRAM desde la ciudad de Alicante.

Olvídate del coche, de los atascos y de dar vueltas. El tranvía te conecta directamente con Altea, permitiéndote vivir la fiesta, el ambientazo previo y el espectáculo de forma totalmente relajada.