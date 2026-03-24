Muere una joven de 17 años en el Hospital de Dénia a las horas de ser ingresada por una meningitis

Una joven de 17 años ha fallecido este lunes en el hospital de Dénia (Alicante) a causa de una meningitis, según confirman fuentes de la Conselleria de Sanidad.

Según recoge Efe, los análisis microbiológicos realizados tras su fallecimiento confirmaron la presencia de la enfermedad, de acuerdo con Salud Pública de la Generalitat, que ha puesto en marcha el protocolo sanitario correspondiente.

Las autoridades están localizando a las personas del entorno cercano de la joven para administrarles el tratamiento preventivo (quimioprofilaxis) y evitar nuevos contagios.

Desde Sanidad recuerdan que la meningitis se transmite principalmente por contacto con secreciones respiratorias, como la tos, los estornudos o los besos.

La menor había sido trasladada en ambulancia desde una localidad próxima de la Marina Alta y falleció pocas horas después de su ingreso.

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