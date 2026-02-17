Muere un hombre al caer desde un tejado mientras trabajaba en una empresa de Callosa d'en Sarrià (Alicante)

Un operario de 40 años falleció ayer lunes en un accidente laboral ocurrido en una empresa de cerámicas de Callosa d'en Sarrià (Alicante) tras precipitarse desde el tejado, según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil.



El suceso se produjo sobre las 14 horas cuando el empleado realizaba el mantenimiento de unas placas solares.



El fallecido era de nacionalidad española, han señalado las mismas fuentes.

Este suceso supone el segundo fallecimiento de un trabajador en la provincia este 2026 y se suma al accidente mortal de un hombre de 54 años que perdió la vida en enero tras caer desde el tejado de una empresa situada en el municipio de San Fulgencio, en la comarca alicantina de la Vega Baja.

De acuerdo con datos del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y otras fuentes relacionadas con el suceso, el accidente laboral se produjo alrededor de las 9:30 de la mañana en una compañía ubicada en el polígono industrial de Los Moras.

Hasta el lugar acudió una unidad del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), cuyos profesionales solo pudieron certificar el fallecimiento del trabajador.

