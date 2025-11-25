Muere una agente medioambiental tras caer 50 metros por una cala de Moraira (Alicante)

Los bomberos del Consorcio durante el rescate, en imagen de archivo.

La mujer estaba haciendo un descenso en rappel por una pared vertical cuando sufrió un accidente y se precipitó al vacío.

Una agente medioambiental ha fallecido este martes tras caer 50 metros por la cala el Pessebret de la localidad de Moraira.

El accidente se ha producido esta mañana cuando dos agentes medioambientales realizaban un descenso en rappel por una pared vertical del morro de Moraira.

Mientras estaban realizando unos trabajos en altura, la víctima ha sufrido un accidente y se ha precipitado fatalmente desde una altura de unos 50 metros.

El Grupo de Rescate de Montaña (GER) del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante se ha desplazado hasta el lugar en helicóptero a las 11:29 horas,

Los rescatadores localizaron a la víctima y auxiliaron al otro agente para terminar el descenso y ponerlo a salvo.

Dado el fuerte viento en la zona, no se pudo trabajar desde el helicóptero suspendido en el aire, por lo que tuvieron que tomar tierra en una base cercana.

Una vez en el lugar, se acercaron a la pared para iniciar el descenso y localizar el cuerpo, que custodiaron hasta la llegada de la Guardia Civil mientras acompañaban a su compañero.

Los medios usados fueron el helicóptero de rescate Alpha 01, el Grupo de Rescate de Montaña y la intervención de la Guardia Civil de Montaña.