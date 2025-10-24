Cinco detenidos por vender marihuana y hachís a jóvenes a través de una asociación de fumadores de Dénia

La tapadera que usaban cinco detenidos en Dénia para vender marihuana y hachís a través de una asociación cannábica de Dénia a jóvenes ha sido descubierta por la Policía Nacional.

Los arrestados, de entre 23 y 42 años, vendían las sustancias "de forma indiscriminada" a socios y no socios, permitiéndoles sacarla fuera del establecimiento para su consumo, explica el cuerpo.

Se les acusa de los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal por comercializar con marihuana, sustancia a priori permitida para consumo dentro del local, dentro de las pautas establecidas legalmente, sino que también se dedicaban a la venta de hachís.

De esta forma actuaban en la práctica como un punto de venta de droga al menudeo.

La investigación descubrió que había miembros de la asociación que pasaban largos periodos de tiempo en su interior e inmediaciones, realizando labores de vigilancia para advertir la presencia policial.

Con toda la información, se realizó una entrada y registro del establecimiento y se incautaron 418,23 gramos de marihuana, 38 gramos de hachís y 23 cigarros tipo porro y 155 euros en efectivo y se detuvieron a cinco de las seis personas investigadas, secretario y tesorero incluidos, quedando aún pendiente el arresto del presidente de la asociación al encontrarse fuera del país en el momento de la intervención.

Esta operación es la cuarta en lo que va de año contra este tipo de falsas asociaciones de cannabis.

Estas tapaderas aprovechan la falta de una legislación específica y, al amparo de una regulación ambigua, han evolucionado hacia un tipo de “asociación” en las que se suministra sustancia estupefaciente a discreción y sin que exista control alguno sobre la actividad que se realiza tanto en el interior como en el exterior del local.

Alguna de estas asociaciones terminan incumpliendo las reglas de funcionamiento, convirtiéndose en meros puntos de adquisición de sustancia estupefaciente al menudeo.

La Policía señala que se trata de negocios "muy lucrativos y ajenos totalmente a los principios fundacionales que dieron lugar a su creación, donde los consumidores entran, compran y se llevan del local las sustancias estupefacientes adquiridas, desconociendo el uso posterior que se le va a dar, evidenciando así la comisión por parte de los vendedores y regentes del local de delitos de tráfico de drogas".