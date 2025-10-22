El paraíso de alucinógenos de Pedreguer espera reabrir sus puertas a viajeros espirituales antes de que acabe el año

Tras meses de silencio y mensajes confusos, la empresa OMMIJ, responsable del retiro espiritual en un chalet de lujo de Pedreguer que fue cerrado por la Guardia Civil, espera reabrir sus puertas a aventureros en busca de viajes astrales muy pronto.

La compañía, que asegura ser la organización de retiros espirituales más importante del mundo, ha enviado un mensaje tranquilizador a sus clientes anunciando su intención de volver a realizar rituales antes de que acabe este mismo año.

Los asistentes, procedentes de distintos países europeos y con alto poder adquisitivo, pagaban entre 845 y 1.295 euros por persona por pasar una semana en comunidad, donde consumían ayahuasca, veneno de sapo y otros compuestos sin ningún tipo de control sanitario.

La empresa —acusada de ser una organización criminal que pone en riesgo la salud pública y a la que se detuvo a tres de sus líderes por delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales el pasado agosto— ha señalado que sus abogados "mantienen un optimismo discreto y cauteloso de que el asunto podría resolverse antes de finales de 2025".

Si bien, dejan claro que "esto no es una promesa; los tribunales se mueven a la velocidad de la ley. Mantenemos la esperanza con reservas y respetamos el debido proceso".

Así, el pasado 8 de octubre su asesor legal presentó un escrito en el caso en curso ante el juzgado de Dénia. En dicho documento solicitaba la devolución de los materiales vegetales y líquidos incautados (decocciones ceremoniales tradicionales en su estado natural).

"Esta solicitud se basa en principios jurídicos consolidados y en jurisprudencia española reciente, que confirman que los controles internacionales se aplican a la DMT pura —no a las plantas ni a las decocciones naturales tradicionales— y que España no cuenta con una norma penal que regule estas preparaciones", sostienen.

Su abogado, Francisco Azorín, aseguró en el programa Zoom de À Punt, en el que colaboró este diario con sus investigaciones, que "el caso se puede llegar a archivar, la sustancia (ayahuasca) no es una droga y, por lo tanto, los demás delitos pueden eliminarse".

Reclamaciones

El pronunciamiento de OMMIJ llega tras decenas de reclamaciones de clientes que se sentían engañados y que exigían respuestas.

En el momento de la redada, había 16 "aventureros" —así les llamaban— que habían llegado desde distintos puntos del continente, a los que se les acabó su semana de viajes astrales y que ahora piden su dinero de vuelta.

Lo mismo exigen los demás clientes que ya habían reservado su plan, e incluso sus billetes de avión, para consumir estas sustancias alucinógenas y que temen no volver a ver su dinero.

La respuesta de la compañía ha sido cambiar estas reservas por vales disponibles para canjear por una nueva estancia antes de 2030, lo que reafirma su intención de volver a abrir las puertas del retiro.